Tại lễ tang, những người quan tâm đến vụ việc đều đang theo dõi, chia sẻ nỗi mất mát, mong người mẹ sớm được siêu thoát.

Lễ tang của người mẹ đã được tổ chức, trong khi đứa con nghịch tử chính là nghi phạm gây ra vụ việc tàn nhẫn khiến ai cũng xót xa. Những người thân trong nhà đều phải nén lại nỗi đau lo hậu sự cho bà N. (hơn 60 tuổi) - mẹ của V., không ai muốn nhắc nhớ đến sự việc.

Điều đáng nói, kết quả xét nghiệm cho hay, đối tượng âm tính với ma túy, không có biểu hiện ‘ngáo đá’ như những suy luận thông qua hành vi man rợ của hắn lúc đó ‘nam thanh niên có biểu hiện thiếu tỉnh táo, cố thủ bên trong, la hét.’

Vào thời điểm phát hiện hành vi trên, đối tượng ngang nhiên để một phần thi hài không nguyên vẹn của mẹ mình trong một thùng đựng rác, bằng cách ra tay rất dã man, người mẹ đã gục ngã ngay tại bàn làm việc, một người em gái lúc này đã kịp thoát ra ngoài kêu cứu.

Chia sẻ trên Zing, những người hàng xóm cho hay, “Vàng suốt ngày chỉ ăn nhậu. Có lần xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, anh ta cầm dao đuổi chém người ta”, một hàng xóm chia sẻ.

Đối tượng đã bị bắt. Ảnh: Internet

Mọi người nhìn xung quanh thì phát hiện các phần thi thể nạn nhân. "Tôi bị sốc nặng. Đây là lần đầu trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này, nên bị ám ảnh”, bà L. chia sẻ.

Những người dân trong vụ việc. Ảnh: Zing

Cho đến nay, đối tượng đã bị giam giữ, phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Công an quận 12 chuẩn bị hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao Vàng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền. Chỉ đau xót rằng, tình máu mủ ruột thịt lại phải trải qua nỗi đau quá lớn, quá đau thương đến mức ám ảnh.

Tình mẫu tử vốn là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất. Chẳng vì thế mà có câu nói: “Nước biển đông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”. Tình cảm của cha mẹ đối với con cái luôn thiêng liêng như vậy. Nhưng vẫn có những người con không hiểu được điều đó.

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội giết người phải đối mặt với các mức hình phạt sau:

Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân, tử hình trong các trường hợp: giết 02 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; giết phụ nữ mà biết là có thai; giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; thực hiện tội phạm một cách man rợ; bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; thuê giết người hoặc giết người thuê; có tính chất côn đồ; có tổ chức; tái phạm nguy hiểm; vì động cơ đê hèn.

Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm với các trường hợp giết người nhưng không rơi vào trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 123.

Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 93 bộ Luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội giết người như sau:

"1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

A) Giết nhiều người;

B) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

C) Giết trẻ em;

D) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

Đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

E) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

G) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

H) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

I) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

K) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

L) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

M) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

N) Có tính chất côn đồ;

O) Có tổ chức;

P) Tái phạm nguy hiểm;

Q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm."

Về nguyên tắc Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt.