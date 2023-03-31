Quảng Ninh: Một cô gái bị hai thanh niên hành hung, đánh bầm dập trên vỉa hè

Xã hội 31/03/2023 14:55

Công an đang củng cố hồ sơ, điều tra về việc nạn nhân đã bị hai thanh niên đánh đuổi, gây thương tích tại tỉnh Quảng Ninh

Cụ thể, theo Báo Kinh tế đô thị, ngày 31/3, CA TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ ba nghi phạm gồm 2 nam và 1 nữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Thu Huyền (SN 2002), trú tại Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Văn Đức (SN 2003), trú tại xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Trung Hải (SN 2004) trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, chị Đ.T.L.A (SN 1990) thường trú tại Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; tạm trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là quản lý của một tiệm spa trên địa bàn đến CATP Hạ Long tố giác: trong khi chị đang di chuyển gần khu vực Bảo tàng Quảng Ninh thì bị 2 đối tượng là nam thanh niên đi xe ô tô chạy lại đuổi lên vỉa hè, dùng tay chân đánh chị gây thương tích vùng đầu, mũi.

Quảng Ninh: Một cô gái bị hai thanh niên hành hung, đánh bầm dập trên vỉa hè - Ảnh 1
Hai đối tượng Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Trung Hải. Ảnh: Kinh tế đô thị

Qua điều tra, công an xác định hai nghi phạm hành hung chị L.A là Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Trung Hải; tại Cơ quan CA, hai đối tượng khai nhận được Phạm Thị Thu Huyền gọi đến đánh chị Đ.T.L.A, lí do là mẫu thuẫn trong công việc.

Hiện nạn nhân đã được đưa đi giám định thương tích, cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ.

Theo Thanh Niên trước đó tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 30.3, thông tin từ UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cũng có một vụ việc cô gái bị hành hung. Theo đó, UBND đã giao lực lượng công an xác minh vụ một cô gái bị nhóm người đánh hội đồng ngay giữa phố vì đỗ xe trước cửa tiệm bán hoa.

Theo chia sẻ của nạn nhân là chị P.T.T, hôm qua (29.3), chị đậu ô tô trên đường 25/4 (P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long) để vào thực hiện giao dịch ở một ngân hàng, tuy nhiên, phía cửa ngân hàng đã hết chỗ nên chị P.T.T đậu xe trước cửa tiệm bán hoa H.N.M.. Sau khi ra ô tô chuẩn bị rời đi, chị P.T.T bị nhóm người, gồm đàn ông và phụ nữ xông vào đánh hội đồng.

Quảng Ninh: Một cô gái bị hai thanh niên hành hung, đánh bầm dập trên vỉa hè - Ảnh 2

 Cô gái bị đánh hội đồng ngay giữa phố. Ảnh: Thanh Niên

Chị P.T.T cho biết, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe. Nhóm người nói trên (gồm 4 người) cho rằng chị P.T.T. đậu xe trước tiệm hoa H.N.M. nên 2 bên đã lời qua tiếng lại, sau đó 4 người lao vào đánh hội đồng chị T.

 

"4 người gồm cả đàn ông, phụ nữ xông vào đánh tôi khắp người. Trong lúc xô xát, điện thoại của tôi đã bị vỡ. Vụ việc đã được tôi trình báo tới cơ quan chức năng", chị P.T.T cho biết.

Một lãnh đạo UBND P.Bạch Đằng (TP.Hạ Long) cho biết, hiện Công an TP.Hạ Long đang xác minh vụ cô gái bị đánh hội đồng. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe. Khu vực nạn nhân đậu xe dưới đường, không có biển cấm đỗ, cấm dừng.

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Từ khóa:   hành hung Quảng Ninh vụ án

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