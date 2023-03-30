Xót xa câu nói của người chồng vụ nữ kế toán ở Bình Dương bị sát hại: ‘Chưa thể tin vợ mất, lận đận chuyện con cái’

Xã hội 30/03/2023 21:07

Người chồng vô cùng đau khổ, ‘không biết chuyện gì đang xảy ra, người lúc nào cũng mơ màng, không có cảm xúc’.

Theo Báo Người Lao Động, anh L.D.N (SN 1987, quê Đồng Nai) cho biết gia đình đang lo thủ tục mai táng cho vợ anh là chị Lý Thị Mai- người được phát hiện tử vong với nhiều vết cắt ở cổ tại công ty vào ngày 29-3.

Vẫn chưa thể tin vợ mình bị sát hại, anh N. nói với phóng viên không biết chuyện gì đang xảy ra, người lúc nào cũng mơ màng, không có cảm xúc.

Theo anh N., vợ chồng anh từ Đồng Nai lên Bình Dương sinh sống tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Trước khi bị sát hại, chị Mai là kế toán của Công ty TNHH Vinh Nhuận.

"Vợ tôi làm ở công ty này khoảng 2 năm nay, trước đây mối quan hệ giữa cô ấy và giám đốc rất tốt đẹp, vợ thường nói với tôi là được lòng sếp do chăm chỉ, thật thà. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại khác, vợ nói giám đốc đang bực tức chuyện công ty bị mất hàng, rồi khó chịu với cô ấy. Tôi cũng khuyên vợ nếu mệt mỏi quá thì xin nghỉ việc, cô ấy chưa kịp nghỉ thì đã xảy sự việc đau lòng này"- anh N. cho hay.

Xót xa câu nói của người chồng vụ nữ kế toán ở Bình Dương bị sát hại: ‘Chưa thể tin vợ mất, lận đận chuyện con cái’ - Ảnh 1

Công ty nơi nữ kế toán bị sát hại. Ảnh: Người Lao Động

Anh N., nói rằng thời điểm bị sát hại, vợ anh đang mang thai tuần thứ 8, "vợ chồng tôi lận đận chuyện con cái, kết hôn từ năm 2020, mãi đến năm ngoái vợ mới có thai nhưng không may bị sẩy. Lần mang thai này, vợ chồng tôi kỳ vọng rất lớn, thế mà…"- người chồng bỏ lửng câu nói.

Theo anh L., một nguyên nhân khác có thể dẫn đến mâu thuẫn là thời gian gần đây, công ty bán hàng cho đối tác nhưng do kinh tế khó khăn, phía đối tác chưa thanh toán tiền. Giám đốc thường xuyên trách móc vì sao bán hàng mà không có tiền...

Theo một nguồn tin, qua trích xuất camera tại Công ty TNHH Vinh Nhuận, thời điểm trước khi bị sát hại, nữ kế toán và giám đốc đã có lời qua tiếng lại, lúc này trong phòng chỉ có 2 người. Nữ kế toán còn quỳ gối xin lỗi, sau đó bị vị giám đốc này liên tục đấm vào người, rồi đè xuống nền nhà. Dù đã cố gắng bỏ chạy nhưng nữ kế toán vẫn bị giám đốc đuổi theo tiếp tục bóp cổ.

Xót xa câu nói của người chồng vụ nữ kế toán ở Bình Dương bị sát hại: ‘Chưa thể tin vợ mất, lận đận chuyện con cái’ - Ảnh 2
Chân dung giám đốc nghi phạm. Ảnh: Người Lao Động

Theo Dân Trí trước đó, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên một công ty trên địa bàn phường Khánh Bình, phát hiện chị L.T.M. (30 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương, là kế toán) tử vong trong nhà vệ sinh công ty. Gần hiện trường có con dao dính máu.

Qua khám nghiệm, bước đầu công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty). Sau khi xảy ra án mạng, Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty cùng chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 45000.

Xót xa câu nói của người chồng vụ nữ kế toán ở Bình Dương bị sát hại: ‘Chưa thể tin vợ mất, lận đận chuyện con cái’ - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo nhiều tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương (số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) hoặc liên hệ điện thoại 0989.951.795 gặp Trung tá Lê Xuân Sang hay cơ quan công an gần nhất.

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