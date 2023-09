Bất ngờ danh tính của 2 người bấm ra 4 biển số xe siêu đẹp: Là vợ chồng kinh doanh xe máy

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh làm rõ quy trình bấm biển số tại Công an xã Sông Nhạn.

Theo Báo Tiền Phong, liên quan đến thông tin 2 người dân tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ bấm được 4 biển số đẹp, ngày 30/3, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh, Phòng Tham mưu và Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác minh làm rõ sự việc.

Theo đó, các đơn vị chức năng sẽ đến Công an xã Sông Nhạn để xác minh, niêm phong hồ sơ, làm rõ quy trình bấm biển số tại Công an xã Sông Nhạn và làm việc với các cá nhân bấm được biển số đẹp.

Trước đó, chiều 29/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 2 người (1 nam, 1 nữ) đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số cho 4 chiếc xe máy. Người đàn ông đã bấm được biển số 60B6-888.89, 60B6-888.86 cho chiếc xe Suzuki RGV120 và SH150i; trong khi người phụ nữ bấm được biển số 60B6-888.88 và 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe máy hiệu Yaz đây là những chiếc xe máy có giá trị cao.

Ảnh minh họa: Tiền Phong

Theo Người Lao Động, liên quan nhiều nghi vấn việc 2 người dân bấm được biển số siêu VIP, Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ quy trình bấm biển số xe. Bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 người dân trên là vợ chồng.

Theo đó, một nguồn tin cung cấp cho biết, 2 người bấm được 4 biển số đẹp trên là 2 vợ chồng làm nghề kinh doanh xe máy ở địa phương trên.

Cũng theo Thanh Niên, sau khi xuất hiện thông tin trên, các đội nghiệp vụ Công an H.Cẩm Mỹ đã cử cán bộ đến Công an xã Sông Nhạn để nắm tình hình cũng như kiểm tra quy trình bấm biển số.

Hiện vụ 2 người dân bấm được 4 biển số xe máy cực "đẹp" đang được điều tra, làm rõ.

