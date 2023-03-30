Đồng Nai: Công an vào cuộc xác minh thông tin '2 người dân bấm được 4 biển số cực đẹp'

Xã hội 30/03/2023 13:31

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ về thông tin lan truyền trên mạng xã hội ‘2 người dân bấm được 4 biển số xe máy cực đẹp’.

Theo Thanh Niên, trước đó, vào chiều 29.3, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt thông tin được cho xảy ra tại xã Sông Nhạn (H.Cẩm Mỹ). Theo đó có 2 người (1 nam, 1 nữ) đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn bấm biển số, kết quả bấm được 4 biển số cực đẹp: gồm 60B6 - 888.89, 60B6 - 888.86, 60B6 - 888.88 và 60B6 - 888.68.

Cũng theo thông tin chia sẻ mạng xã hội chia sẻ, 4 chiếc xe máy bấm được các biển số đẹp trên đều có giá trị rất lớn trên thị trường. Cụ thể các xe này mang nhãn hiệu SH 150i, Suzuki RGV 120 và YaZ.

Theo Báo Tiền Phong, ngày 30/3, Công an huyện Cẩm Mỹ và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh thông tin về việc các cá nhân bấm biển số “đẹp” và quy trình bấm biển số tại Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Đồng Nai: Công an vào cuộc xác minh thông tin '2 người dân bấm được 4 biển số cực đẹp' - Ảnh 1
Xác minh thông tin 2 người dân bấm ra 4 biển số đẹp, có ngũ quý 8. Ảnh: Tiền Phong

Ngay trong tối cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Mỹ cùng các đội nghiệp vụ đã đến trực tiếp trụ sở Công an xã Sông Nhạn để xác minh thông tin. Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Mỹ và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đều cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ sự xuất hiện các biển số đẹp trên.

Hiện vụ 2 người dân bấm được 4 biển số xe máy cực "đẹp" đang được điều tra, làm rõ.

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