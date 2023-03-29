Nhà trường nói gì về bữa ăn vụ hàng chục học sinh nghi ngộ độc khi đi dã ngoại?

Xã hội 29/03/2023 14:49

Mới đây, Trường tiểu học Kim Giang cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã thông tin chính thức về vụ việc các em học sinh nghi bị ngộ độc xảy ra trên địa bàn.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống thống kê chính xác cho thấy có tổng 915 học sinh thuộc hai khối 1, 2 tham gia học tập ngoại khoá tại trang trại Cánh Buồm Xanh ngày 28/3. Khi về đến trường có 56 em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đến 16h cùng ngày, có 50 em đang đi khám sàng lọc tại các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng.

Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả các trường trên địa bàn thực hiện rất nghiêm ngặt từ bếp ăn đến các thực phẩm đưa vào trường, kiểm tra thức ăn vào đầu giờ sáng, nhận nguồn thức ăn, giám sát quy trình chế biến, giám sát bữa ăn, suất ăn trên địa bàn. Trường tiểu học Kim Giang hiện là trường được thí điểm xử lý tình huống về công tác an toàn thực phẩm.

Nhà trường nói gì về bữa ăn vụ hàng chục học sinh nghi ngộ độc khi đi dã ngoại? - Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Ngân Bình - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang cho biết, nguồn thức ăn cung cấp cho học sinh toàn bộ thực phẩm được vận chuyển từ bếp ăn bán trú của nhà trường. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Về thức ăn cung cấp cho học sinh trong buổi ngoại khóa, bà Nguyễn Thị Ngân Bình - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang cho biết, nguồn thức ăn cung cấp cho học sinh toàn bộ thực phẩm được vận chuyển từ bếp ăn bán trú của nhà trường. Các món ăn của các em gồm có cơm rang, gà, khoai tây chiên.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường kết hợp phụ huynh, cơ quan chức năng để lấy mẫu xét nghiệm mẫu tại bếp bán trú và mẫu thức ăn tại nơi tham quan. Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang gửi lời xin lỗi với phụ huynh về sự việc xảy ra.

Hiện, quận Thanh Xuân đang thực hiện nghiêm ngặt việc này ngay tại trong trường, và thăm quan ngoại khoá.

Cũng theo VietNamNet, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội sáng 29/3 cho biết tính đến nay có 73 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang vào viện, nhiều hơn số liệu lúc 22h tối qua 23 trẻ. Hiện, tình hình sức khỏe của các bé đã ổn định.

Trong tổng số 73 trẻ, 38 cháu khám tại Bệnh viện Bạch Mai, 7 trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và 26 trẻ khám tại Bệnh viện Xây dựng, một trẻ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và một trẻ khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Nhà trường nói gì về bữa ăn vụ hàng chục học sinh nghi ngộ độc khi đi dã ngoại? - Ảnh 2
Nhiều học sinh nhập viện nghi ngộ độc. Ảnh: VietNamNet

Cơ quan này cho biết hiện có 16 trẻ được ra viện, các trẻ còn lại sức khỏe đều đã ổn định và dự kiến được xuất viện trong ngày hôm nay.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhất, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Hưng, Khoa cấp cứu Nhi, cho biết ngay khi các học sinh nhập viện, bệnh viện đã huy động nhân lực tiến hành thăm khám cho các cháu.

Những bệnh nhi này được theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và đánh giá tình trạng sức khỏe. Một số trẻ mất nước khá nặng, đã được tiến hành truyền dịch theo phác đồ.

Qua quá trình cấp cứu, hiện tại, đa phần các cháu tình trạng về huyết động và các dấu hiệu sinh tồn, mạch, huyết áp ổn định. Tuy nhiên, nguyên nhân và các dấu hiệu triệu chứng tiếp theo liên quan đến ngộ độc vẫn còn nên các bác sĩ vẫn cần theo dõi thêm.

 

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