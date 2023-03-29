Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết: Triệu tập 70 người đến phiên xử

Xã hội 29/03/2023 14:29

70 người sắp tới sẽ được triệu tập đến tòa liên quan đến quyền lợi của họ.

Cụ thể, theo PLO, vào ngày 5-4 tới, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại chung cư Carina (quận 8).

Hai bị cáo bị VKS cùng cấp truy tố theo khoản 3 Điều 313 BLHS (khung hình phạt 7-12 năm tù) là Nguyễn Văn Tùng (cựu giám đốc Công ty Hùng Thanh – chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (cựu trưởng ban quản lý chung cư Carina) về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

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Ngọn lửa xuất phát từ tầng hầm block A chung cư rồi nhanh chóng lan rộng. Ảnh: PLO

Trước đó, phiên tòa đã bị hoãn vì nhiều lý do. Phiên tòa lần này dự kiến kéo dài đến ngày 10-4, do thẩm phán, chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có đến 70 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tham gia phiên tòa. Trong khi đó, con số bị hại lên đến hàng trăm người.

Theo VOV, các bị can bị Viện KSND TP.HCM đề nghị TAND cùng cấp truy tố gồm: ông Nguyễn Văn Tùng (nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh - chủ đầu tư chung cư Carina Plaza) và Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng Ban quản lý chung cư Carina Plaza). Với tội danh “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” được quy định tại khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự, các bị cáo đối diện với khung hình phạt 7-12 năm tù.

Cáo trạng cho rằng, Nguyễn Văn Tùng đã được Ban quản lý chung cư thông báo về tình trạng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động. Trong lần bảo dưỡng thiết bị PCCC, ký biên bản nghiệm thu, ông Tùng biết rõ tình trạng không hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng không triển khai sửa chữa, bảo dưỡng.

Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết: Triệu tập 70 người đến phiên xử - Ảnh 2

Chung cư Carina Plaza - nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng 4 năm trước. Ảnh: VOV

Đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn, cáo trạng xác định ông Tuấn đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp nhận bàn giao từ người tiền nhiệm; không kiên quyết yêu cầu Công ty Hùng Thanh phải thay thế, sửa chữa, khắc phục hệ thống báo cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, việc không đóng cửa thang bộ thoát hiểm đã khiến khói độc theo đó lên các tầng trên làm nhiều người chết và bị thương, cũng thuộc trách nhiệm của Ban quản lý chung cư Carina.

Trước đó, vào tháng 4/2019 Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can trên về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Tuy nhiên sau đó, vụ án bị tạm đình chỉ để chờ kết quả giám định thiệt hại. Sau khi có kết quả, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào tháng 3/2018 tại chung cư Carina Plaza (Quận 8, TPHCM) làm 13 người chết. Theo kết luận điều tra, lúc 1h15 ngày 23/3/2018, tại khu vực để xe số 6 tầng hầm chung cư xuất hiện tia lửa, sau đó có khói và lửa nhỏ ở phía trước một đầu xe máy. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội cao ngang ống thông gió trên trần tầng hầm.

Đến 1h23 hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt, ngọn lửa cháy lan ra xe máy và ôtô đang để trong tầng hầm. Khói, khí nóng và độc luồn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư. Vào thời điểm cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đã không hoạt động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 13 người chết, trên 60 người bị thương và gần 500 xe máy, hơn 80 ôtô bị cháy rụi... Nguyên nhân cháy được xác định do dây dẫn điện của xe máy để tại khu vực số 6 bị chập điện./.

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