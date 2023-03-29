Thương tâm cháu bé 13 tuổi nhặt chai nhựa ở sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể sau nhiều ngày

Xã hội 29/03/2023 10:46

Thi thể cháu bé 13 tuổi bị đuối nước khi đi nhặt chai nhựa tại bãi bồi sông Hồng đã được tìm thấy.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống thông tin, sáng 29/3 UBND xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết, thi thể cháu Phạm Văn T. (13 tuổi) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Hiện thi thể cháu bé đã được đưa về bàn giao cho gia đình, tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Theo lãnh đạo UBND xã Mạn Lạn, thi thể bé trai được tìm thấy tại khu vực bờ bãi sông Hồng, cách địa điểm cháu bé gặp nạn khoảng 2,5km. Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, động viên gia đình. "Gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, khó khăn tại xã Mạn Lạn. Trước khi xảy ra tai nạn, cháu T. sống với mẹ và bà ngoại trong căn nhà cấp 4. Mẹ đi làm xa, cháu T. ở nhà với bà ngoại ngoài 60 tuổi. Ngày 24/3, trong lúc cháu đi nhặt chai nhựa ở bãi bồi sông Hồng thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

Thương tâm cháu bé 13 tuổi nhặt chai nhựa ở sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể sau nhiều ngày - Ảnh 1
Nhiều người tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Cũng theo Báo Lao Động, tối 25.3, ông Nguyễn Đức Dương - Chủ tịch UBND xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba cho biết, chính quyền đã huy động hàng chục người và phương tiện tìm kiếm trên sông Hồng, xung quanh nơi bé trai 13 tuổi bị đuối nước và mất tích ngày 24.3.

“Gia đình, địa phương cùng lực công an, bộ đội, đội cứu hộ cứu nạn... với tổng số hơn 50 người đã tích cực tìm kiếm" - ông Dương chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 24.3, cháu Phạm Văn T (13 tuổi, trú tại khu Liên Hà, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba) và chị gái họ (nhỏ tuổi hơn) ra khu vực bãi bồi sông Hồng gần nhà để nhặt vỏ chai nhựa, sau đó không may cháu T ngã xuống sông và mất tích.

Thương tâm cháu bé 13 tuổi nhặt chai nhựa ở sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể sau nhiều ngày - Ảnh 2

Khu vực bãi bồi sông Hồng - nơi cháu bé 13 tuổi bị đuối nước. Ảnh: Lao Động

 

Sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Thanh Ba (bên kia sông) dù đang mùa nước cạn nhưng nhiều vị trí nước vẫn rất sâu.

Phát hiện cháu T bị ngã, bé gái về báo cho bà ngoại cháu T ra tìm kiếm nhưng không tìm thấy. Sau đó, gia đình đã báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng, tổ chức đội thợ lặn để tìm kiếm cháu bé, đồng thời đã báo cáo lên cấp trên để tăng cường đội tìm kiếm.

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