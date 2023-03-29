Vụ cô gái bị đánh ghen ‘lột quần áo’, kêu khóc thảm thiết tại Bình Dương: Tạm giữ 3 nghi phạm trong vụ việc

Xã hội 29/03/2023 07:07

3 nghi phạm chính trong vụ việc đã bị công an tạm giữ, điều tra làm rõ hành vi “Làm nhục người khác”.

Theo Zing, khuya 28/3, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Tằng Xỉu Phùng (SN 1990), Nìm Thùy Trang (SN 1989) và Hỷ Hướng Xường (SN 1960) để điều tra làm rõ hành vi “Làm nhục người khác”.

Qua điều tra, Tằng Xỉu Phùng và Vòng Màng Khương (SN 1991, HKTT: Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng do mâu thuẫn tình cảm, đã sống ly thân.

Khoảng 14h ngày 27/3, khi thấy anh Khương chở chị T. đi mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy (thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), thì Tằng Xỉu Phùng, Trang (chị dâu), Xường (mẹ Phùng) cùng 3 thanh niên (chưa rõ nhân thân) chặn đầu ôtô và yêu cầu anh Khương, chị T. ra khỏi xe nói chuyện.

Vụ cô gái bị đánh ghen ‘lột quần áo’, kêu khóc thảm thiết tại Bình Dương: Tạm giữ 3 nghi phạm trong vụ việc - Ảnh 1
Nghi phạm trong vụ việc. Ảnh: Zing

Lúc này, nhóm của Phùng, Trang và Xường đã xông vào đánh đập gây thương tích, cắt tóc và lột quần áo của chị T. giữa đường để nhục mạ và lấy tài sản của chị T. gồm điện thoại di động iPhone 14 Pro Max màu trắng trị giá 29 triệu đồng, dây chuyền bạch kim trị giá 12 triệu đồng và vòng tay tỳ hưu bằng vàng trị giá 8 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, cả nhóm Phùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Tuổi Trẻ trước đó, Vụ việc xô xát do đánh ghen gây náo loạn đường phố tại Bình Dương, trong đó một phụ nữ bị nhiều người lột sạch đồ, cắt tóc, kêu la thảm thiết giữa đường.

Ngày 27-3, một lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu công an phường phối hợp cùng lực lượng chức năng làm rõ một vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận được cho là xảy ra tại đây.

Sự việc xảy ra trên tuyến đường huyết mạch nên có nhiều người chứng kiến và quay video, chụp hình lại, sau đó được lan truyền lên mạng xã hội.

Vụ cô gái bị đánh ghen ‘lột quần áo’, kêu khóc thảm thiết tại Bình Dương: Tạm giữ 3 nghi phạm trong vụ việc - Ảnh 2

Sự việc xảy ra trên tuyến đường huyết mạch nên có nhiều người chứng kiến và quay video, chụp hình lại, sau đó được lan truyền lên mạng xã hội. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiều người quan tâm bình luận vì trong video, người phụ nữ bị nhiều người đánh ghen, lột sạch quần áo và cắt tóc giữa đường.

Ông L.K.V. (ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) là nhân chứng vụ việc cho biết bên đi đánh ghen có thể đã dàn cảnh xảy ra vụ tai nạn giao thông để chặn xe đánh ghen. "Dù nguyên nhân là gì thì việc một người phụ nữ bị lột đồ, hành hung náo loạn giữa đường như vậy là khó có thể chấp nhận" - ông L.K.V. nói.

 

Theo các nhân chứng, sự việc xảy ra khoảng 13h ngày 27-3 trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Xe ô tô màu đen đang đi trên đường Huỳnh Văn Lũy thì xảy ra hiện trường như va chạm giao thông với xe máy. Sau đó, nhiều người từ trên xe ô tô khác (màu trắng) và trên một số xe máy chặn đầu xe ô tô đen, lao vào đánh ghen với một người phụ nữ.

Người đàn ông đi trên xe ô tô đen (được cho là đi cùng với người phụ nữ bị đánh ghen) can ngăn nhưng nhóm người kia không dừng lại.

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