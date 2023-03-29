Vụ bảo vệ nhắc nhở tài xế taxi để xe đúng quy định: Nam bảo vệ đã tử vong vì cú tông quá nặng

Xã hội 29/03/2023 06:37

Vì vết thương do xe taxi tông quá nặng, bảo vệ đã tử vong dù được cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ VietNamNet, tối 28/3, đơn vị quản lý khu đô thị Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội cho biết, anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1997 - bảo vệ khu đô thị Ocean Park) đã tử vong. Công an huyện Gia Lâm cũng tạm giữ lái xe taxi do tông nạn nhân. nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng và bệnh viện đã trả về. Nạn nhân đã không qua khỏi...

Trước đó, khoảng 17h30, tại khu đô thị Ocean Park Gia Lâm, anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1997, ở Gia Lâm, Hà Nội - là bảo vệ khu đô thị Ocean Park) đang trong giờ làm nhiệm vụ đã nhắc nhở phương tiện dừng đỗ sai quy định. Vào thời điểm này, anh Dũng phát hiện lái xe taxi công nghệ BKS 29E-012.42 vi phạm nội quy khu đô thị khi dừng đỗ không đúng vị trí. Trong quá trình nhắc nhở, lái xe taxi đã bỏ chạy và va chạm vào nhiều phương tiện của cư dân khu đô thị ở vị trí gần khu ZenPark, cách nơi vi phạm khoảng 200m.

Vụ bảo vệ nhắc nhở tài xế taxi để xe đúng quy định: Nam bảo vệ đã tử vong vì cú tông quá nặng - Ảnh 1
Nam bảo vệ nhận cú tông quá nặng. Ảnh: VietNamNet

Thấy vậy, anh Trung Dũng có mặt bảo vệ hiện trường và gọi điện cho công an địa bàn tới làm nhiệm vụ. Trong lúc xử lý, lái xe đã lao vào xe máy anh Dũng khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Cũng theo Zing, ngoài ra, 2 ôtô khác cùng một xe máy cũng bị chiếc xe này va trúng. Nhân chứng cho hay khu vực xảy ra sự việc là đường dẫn từ phố Lý Thánh Tông vào phân khu The Zen Park.

Vụ bảo vệ nhắc nhở tài xế taxi để xe đúng quy định: Nam bảo vệ đã tử vong vì cú tông quá nặng - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Tại hiện trường, nhân viên bảo vệ bị hất văng. Chiếc xe máy vỡ nát, 2 ôtô khác hư hỏng.

Tới khoảng 19h, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Gia Lâm cho biết nam tài xế có biểu hiện chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Cơ quan chức năng cho biết đang làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.

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