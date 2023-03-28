Ông S. được cho là đã có vợ nhưng qua lại với cô gái nói trên. Sau thời gian bí mật theo dõi, nhóm người được cho là vợ của ông S. đã phát hiện hai người đến địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nên tiến hành chặn xe để giải quyết và xảy ra vụ lột đồ, cắt tóc cô gái.

Theo Tiền Phong thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng TP.Thủ Dầu Một cho biết, cô gái bị chặn đường lột đồ, cắt tóc mới 18 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau. Người đàn ông đi cùng và ra sức bảo vệ cô gái trước vòng vây tên là S., hiện đang sinh sống tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến trình báo công an địa phương. Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đến hiện trường trích xuất camera an ninh, thu thập những clip người dân ghi lại để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hình ảnh được ghi lại cũng cho thấy, người phụ nữ khóc thảm thiết, quần áo bị lột sạch và tóc bị cắt vương vãi trên đường. Trong clip ghi lại âm thanh của nhóm người lột đồ cô gái: "mày dám giật chồng người ta hả".

Cũng theo Tuổi Trẻ, vụ việc vụ tưới xăng đánh ghen ở Quảng Nam khiến nhiều người không khỏi rúng động. Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông tình cảm nên ngày 26-1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão), N.T.D.P. (23 tuổi) cùng mẹ chồng là bà Đ.T.T.N. (44 tuổi, cả hai cùng trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tìm kiếm Đ.T.M.D. (28 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đánh ghen.

Vụ việc tẩm xăng gây rúng động. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bởi P. cho rằng D. có quan hệ tình cảm với chồng mình là anh N.V.H. (24 tuổi, ở trú Điện Phương).

Lúc 8h15 cùng ngày, P. thấy chồng mình đang cõng D. từ quán karaoke Q.V. ra đoạn đường Trương Chí Cương (thị trấn Nam Phước) nên cả mẹ chồng và nàng dâu xông vào đánh ghen cô gái kia.

Trong lúc ghen tuông nóng giận, P. đã cầm can xăng 1,5 lít tạt vào người D. rồi châm lửa đốt, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nạn nhân nằm lăn lóc dưới đất. Nhiều người dân ở khu vực này đã nhanh chóng đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt.

Nạn nhân D. bị bỏng nặng nên được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, P. cùng với bà N. bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, P. khai xăng và bật lửa đã được chuẩn bị từ trước để đánh ghen.

Nếu mức độ nghiêm trọng hơn thì người đánh ghen có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người khác" được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ Báo Dân Trí, sau sự việc, P. và mẹ chồng bị khởi tố về tội "Giết người". Quả thực nhiều người vợ, từ vai trò là nạn nhân khi chồng cặp bồ đã trở thành thủ phạm sau cuộc đánh ghen.

Đã rất nhiều phụ nữ phải ra vành móng ngựa, bị tù tội xuất phát từ việc đánh ghen. Ghen tuông, tìm cách níu kéo người chồng bội bạc hay trong giây phút mất kiểm soát nhiều người vợ, người mẹ đã biến mình thành tội phạm.

Trên thực tế, trong rất nhiều vụ việc, có thể thấy người vợ đi lột đồ, cắt tóc tình địch được nhiều người xung quanh tung hô, nhất là các bà vợ đang muốn "dằn mặt" những ông chồng bội bạc và kẻ thứ ba.

Xét về mặt tình cảm thì hành vi đánh ghen là một hành động, một dạng phản ứng có điều kiện. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn luật sư TPHCM nhấn mạnh, xét trên khía cạnh pháp luật, người đánh ghen rất dễ vi phạm pháp luật.

Cụ thể, luật sư Chánh phân tích, hành vi đánh ghen có thể tạm chia ra làm hai hình thức phổ biến là xúc phạm danh dự nhân phẩm như chửi bới, lăng mạ, lột quần áo người khác trước đám đông và xâm hại thân thể, sức khỏe, tính mạng nạn nhân như cắt tóc, đánh đập, tạt axit...

Đối với hình thức đầu tiên, tuy không gây thương tích cho đối phương nhưng hành vi chửi bới, lăng mạ, lột quần áo... giữa nơi công cộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Người đánh ghen có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Cũng theo Nghị định này, người đánh ghen nếu trực tiếp hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe, thân thể của người khác có thể bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Nếu mức độ nghiêm trọng hơn thì người đánh ghen có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người khác" được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, người đánh ghen có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến tối đa 5 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Với hành vi xâm hại thân thể, sức khỏe người khác, nếu trong quá trình đánh ghen, người đánh ghen gây ra thương tích cho nạn nhân thì tùy tính chất, mức độ người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mức xử lý thấp nhất của tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.