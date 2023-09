Hình ảnh được ghi lại cũng cho thấy, người phụ nữ khóc thảm thiết, quần áo bị lột sạch và tóc bị cắt vương vãi trên đường. Trong clip ghi lại âm thanh của nhóm người lột đồ cô gái: "mày dám giật chồng người ta hả".

Vụ việc đánh ghen xôn xao tại Bình Dương mới đây. Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến trình báo công an địa phương. Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đến hiện trường trích xuất camera an ninh, thu thập những clip người dân ghi lại để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.