Lí do khiến tài xế xe khách ở Quảng Ngãi bất ngờ đánh lái đột ngột dẫn đến lật xe tử vong và tai nạn thảm khốc

Xã hội 28/03/2023 11:30

Được biết, tài xế xe khách đã đánh lái để né 1 xe máy và tránh va chạm xe tải ngược chiều. Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến tài xế tử vong, nhiều người bị thương.

Theo Báo Giao Thông cho biết, cú đánh lái đã cứu sống hàng chục mạng người trên xe khách và người qua đường, tránh một vụ TNGT thảm khốc trong gang tấc. Ghi nhận cho hay, vệt bánh xe khách in hằn lên nền đường nhựa một đoạn dài trước khi lao qua bên kia đường và lật xuống ruộng.

Hình ảnh từ camera an ninh tại nút giao thông ghi lại cho thấy vào thời điểm trên, một xe tải lao vút trên đường theo hướng Bắc-Nam. Ngay sau đó, một người đàn ông điều khiển xe máy từ bên kia đường chạy vội qua. Đúng lúc xe máy lao ra giữa đường, xe khách 73B-007.84 cũng đang lao đến.

Lí do khiến tài xế xe khách ở Quảng Ngãi bất ngờ đánh lái đột ngột dẫn đến lật xe tử vong và tai nạn thảm khốc - Ảnh 1
 

 

Lí do khiến tài xế xe khách ở Quảng Ngãi bất ngờ đánh lái đột ngột dẫn đến lật xe tử vong và tai nạn thảm khốc - Ảnh 2
Vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ảnh: Thanh Niên 

Do tình huống quá đột ngột nên người điều khiển xe máy vít ga cố rướn qua. Phát hiện tình huống, tài xế Hưng đã đánh lái hết cỡ để né người đàn ông điều khiển xe máy. Tuy vậy, va quẹt nhẹ vẫn xảy ra. Do đánh lái đột ngột và hãm phanh gấp nên xe khách lảo đảo chạy cắt qua làn đường ngược chiều. Tuy nhiên, khi né được xe máy, bất ngờ ở hướng đối diện lại có 2 ô tô tải cũng đang lưu thông lao đến. Để cứu hành khách trên xe và tránh xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, tài xế Đoàn Thanh Hưng buộc phải cho xe của mình lao xuống ruộng và lật nghiêng.

Lí do khiến tài xế xe khách ở Quảng Ngãi bất ngờ đánh lái đột ngột dẫn đến lật xe tử vong và tai nạn thảm khốc - Ảnh 3
 

 

Lí do khiến tài xế xe khách ở Quảng Ngãi bất ngờ đánh lái đột ngột dẫn đến lật xe tử vong và tai nạn thảm khốc - Ảnh 4
Nhiều hành khách tìm cách thoát trong chiếc xe gặp nạn. Ảnh: Báo Giao Thông

Cũng theo Báo Thanh Niên, hàng chục hành khách trên xe khách BS 73B - 007.84 bị lật xuống ruộng lúa sâu 3 m, may mắn thoát chết trong gang tấc. Ai nấy cũng thất thần sau khi được cứu thoát.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phong tỏa hai đầu không cho các phương tiện đi vào hiện trường. Sau vụ tai nạn, xe khách bị lao xuống ruộng lúa cách mặt QL 1A khoảng 3 m.

Chỉ đáng tiếc, tài xế vì cứu chúng tôi mà qua đời. Bà Hồ Thị Nghị, quê phường Quảng Phúc, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, hành khách trên xe khách gặp nạn cho biết, vào thời điểm trên, bà ngồi nhìn về phía trước xe thì thấy có một người chạy xe máy băng ngang qua đường. Sau đó, thấy xe rung lắc dữ dội, bà chỉ kịp ghì chặt tay vào thanh chắn trên xe. Sau đó là tiếng động lớn "rầm".

Lí do khiến tài xế xe khách ở Quảng Ngãi bất ngờ đánh lái đột ngột dẫn đến lật xe tử vong và tai nạn thảm khốc - Ảnh 5
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông

“Nếu tài xế Hưng không đánh lái, chắc chắn người điều khiển xe máy sẽ bị tông chính diện. Rồi việc hãm phanh nếu gấp như quán tính hoặc đánh lái qua bên kia đường rồi giật vô lăng lại thì nhất định hai xe tải sẽ tông vào giữa thân xe khách. Lúc đó không biết chuyện gì xảy ra. Tài xế Hưng không còn nữa, bà con hành khách trên xe rất buồn, nhưng tài xế đã cứu hàng chục mạng người trên xe và người đi xe máy. Mới lúc trưa anh ấy còn ron rả mời bà con dùng cơm trưa ở Huế mà giờ...”, bà Nghị xúc động chia sẻ trên Báo Giao Thông.

Lực lượng chức năng phải dùng 2 xe cẩu để kéo chiếc xe khách lên. Mất khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới đưa được xe khách lên được mặt đường.

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Từ khóa:   quảng ngãi tai nạn giao thông lật xe khách

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