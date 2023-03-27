Thương tâm: Va chạm giữa xe cứu thương chở thi hài và xe buýt, 2 người bị thương, xe hư hỏng nặng

Xã hội 27/03/2023 15:10

Phần đầu xe cứu thương biến dạng, trên xe cứu thương có 2 người đều bị thương.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, khoảng 5h30 ngày (27/3), chiếc xe cứu thương mang BKS 53B - 247.13 do tài xế D.M.P. (26 tuổi, ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, khi lưu thông đến km 553+900 quốc lộ 1A (đoạn qua Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đâm vào phía sau chiếc xe buýt mang BKS 38B - 006.89 chạy cùng chiều.

 

Thương tâm: Va chạm giữa xe cứu thương chở thi hài và xe buýt, 2 người bị thương, xe hư hỏng nặng - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

va chạm mạnh khiến đầu chiếc xe cứu thương biến dạng, người ngồi ghế phụ chiếc xe cứu thương bị thương. Xe buýt chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần đuôi.

Trên xe cứu thương có 2 người bị thương là Nguyễn Văn Linh, quê Kiên Giang bị đa chấn thương và Nguyễn Sỹ Toàn bị gãy chân.

Thương tâm: Va chạm giữa xe cứu thương chở thi hài và xe buýt, 2 người bị thương, xe hư hỏng nặng - Ảnh 2

Phần đầu chiếc xe cứu thương bị biến dạng. Ảnh: VietNamNet

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng theo Báo VietNamNet, nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng đến ghi nhận hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra vụ tai nạn. 

Được biết, trên xe cứu thương chở theo chiếc quan tài có một thi thể và thân nhân từ tỉnh Tiền Giang về Nghệ An. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT huy động một chiếc xe cứu thương khác đến hiện trường để tiếp tục chở thi thể về quê.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   va chạm tai nạn giao thông Hà Tĩnh

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