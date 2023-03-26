Thương tâm vụ 2 ông cháu lái xe rơi xuống vực sâu 40 m tại Lâm Đồng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Xã hội 26/03/2023 20:44

Vụ tai nạn bất ngờ đã khiến hai ông cháu tử vong thương tâm ở tỉnh Lâm Đồng đang được chỉ đạo làm rõ nguyên nhân.

Thông tin từ Báo Thanh Niên, sau vụ tai nạn, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và UBND TP.Bảo Lộc nhanh chóng phối hợp khắc phục hậu quả vụ tai nạn. UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Bảo Lộc và chính quyền địa phương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ô tô rơi xuống vực; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Sau vụ tai nạn trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Quản lý dự án 7 chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương bổ sung hệ thống biển báo, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với tuyến đường đang thi công; đặc biệt là phương án phân luồng, tổ chức giao thông đối với các đoạn, tuyến chưa đủ điều kiện an toàn khi cho phương tiện lưu thông như cầu trên tuyến, nút giao và các vị trí chưa hoàn thành.

Thương tâm vụ 2 ông cháu lái xe rơi xuống vực sâu 40 m tại Lâm Đồng: Trách nhiệm thuộc về ai? - Ảnh 1
Nơi chiếc xe rơi xuống vực. Ảnh: VTC

Đến nay, sau gần 6 năm khởi công, dự án này vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Ở 2 đầu cầu, nền đường bị bong tróc, xói mòn khiến sỏi, đá nham nhở; có những thanh sắt sắc nhọn lộ ra ở 2 bên mép cầu luôn tiềm ẩn nguy hiểm đối với mọi phương tiện khi lưu thông qua cầu. Mặt cầu đầy sỏi, đá, cát, gây trơn trượt. Thế nhưng, tại đây không có biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Theo ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, dự án đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc do thiếu vốn nên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trước đây, tỉnh có văn bản đề nghị đối ứng vốn để tiếp tục thực hiện, sớm đưa đường tránh này vào khai thác, nhưng do cơ chế nên chủ đầu tư không thể tiếp nhận vốn từ tỉnh Lâm Đồng. Cũng theo ông Trương Hữu Hiệp, sai sót để xảy ra tai nạn là do chủ đầu tư và đơn vị thi công; dự án này chưa hoàn thành nên Bộ GTVT cũng chưa bàn giao cho tỉnh quản lý.

Thương tâm vụ 2 ông cháu lái xe rơi xuống vực sâu 40 m tại Lâm Đồng: Trách nhiệm thuộc về ai? - Ảnh 2
 

 

Thương tâm vụ 2 ông cháu lái xe rơi xuống vực sâu 40 m tại Lâm Đồng: Trách nhiệm thuộc về ai? - Ảnh 3

Cầu Nau Sri chưa hoàn thiện nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin từ VTC News trước đó, liên quan đến vụ ô tô con lao xuống vực khiến 2 ông cháu tử vong xảy ra trưa 23/3, trên tuyến tránh TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), ngày 24/3, các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Cơ quan chức năng nhận định, khi xe đang lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, vào cầu Nau Sri thì ông Vinh bị đột quỵ. Sau đó xe mất lái, đi sang bên trái đường và lao xuống vực dẫn đến tai nạn của hai ông cháu. Thời điểm trên, ông Dương Tấn Vinh (54 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái xe ô tô hiệu Ford Everest mang BKS 49A-063.64 lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc. Trên xe lúc này ông Vinh có chở theo cháu ngoại của mình là P.D.C.N. (4 tuổi).

Thương tâm vụ 2 ông cháu lái xe rơi xuống vực sâu 40 m tại Lâm Đồng: Trách nhiệm thuộc về ai? - Ảnh 4

 

Thương tâm vụ 2 ông cháu lái xe rơi xuống vực sâu 40 m tại Lâm Đồng: Trách nhiệm thuộc về ai? - Ảnh 5
Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Khi xe đi tới cầu Nau Sri trên đường tránh TP Bảo Lộc thì bị mất lái, lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu hơn 40m.

Vụ tai nạn khiến ông Vinh chết tại chỗ, cháu N. chết trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô biến dạng, hư hỏng hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Bảo Lộc khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

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Từ khóa:   Lâm Đồng ô tô rơi xuống vực tai nạn giao thông

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