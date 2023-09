Sau vụ tai nạn trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ban Quản lý dự án 7 chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương bổ sung hệ thống biển báo, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với tuyến đường đang thi công; đặc biệt là phương án phân luồng, tổ chức giao thông đối với các đoạn, tuyến chưa đủ điều kiện an toàn khi cho phương tiện lưu thông như cầu trên tuyến, nút giao và các vị trí chưa hoàn thành.

Thông tin từ Báo Thanh Niên, sau vụ tai nạn, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và UBND TP.Bảo Lộc nhanh chóng phối hợp khắc phục hậu quả vụ tai nạn. UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Bảo Lộc và chính quyền địa phương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ô tô rơi xuống vực; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Nơi chiếc xe rơi xuống vực. Ảnh: VTC

Đến nay, sau gần 6 năm khởi công, dự án này vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Ở 2 đầu cầu, nền đường bị bong tróc, xói mòn khiến sỏi, đá nham nhở; có những thanh sắt sắc nhọn lộ ra ở 2 bên mép cầu luôn tiềm ẩn nguy hiểm đối với mọi phương tiện khi lưu thông qua cầu. Mặt cầu đầy sỏi, đá, cát, gây trơn trượt. Thế nhưng, tại đây không có biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Theo ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, dự án đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc do thiếu vốn nên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trước đây, tỉnh có văn bản đề nghị đối ứng vốn để tiếp tục thực hiện, sớm đưa đường tránh này vào khai thác, nhưng do cơ chế nên chủ đầu tư không thể tiếp nhận vốn từ tỉnh Lâm Đồng. Cũng theo ông Trương Hữu Hiệp, sai sót để xảy ra tai nạn là do chủ đầu tư và đơn vị thi công; dự án này chưa hoàn thành nên Bộ GTVT cũng chưa bàn giao cho tỉnh quản lý.