Quyết định NÓNG đối với tư cách luật sư của bà Đặng Thị Hàn Ni: Tạm đình chỉ đến khi có phán quyết cuối cùng

Xã hội 26/03/2023 19:46

Mới đây, đoàn Luật sư TP HCM tạm đình chỉ tư cách luật sư của bà Đặng Thị Hàn Ni, đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án.

Theo Báo Người Lao Động, chiều 26-3, luật sư Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM cho biết đã tạm đình chỉ tư cách luật sư đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977, ngụ quận 7, TP HCM).

"Đoàn Luật sư TP HCM đã họp xem xét tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề luật sư của bà Hàn Ni. Qua đó, Đoàn đã thống nhất tạm đình chỉ tư cách luật sư cho đến khi có phán quyết cuối cùng của các cơ quan có thẩm quyền thì Đoàn sẽ có quyết định đối với bà Hàn Ni" - luật sư Nguyễn Văn Trung cho biết thêm.

Trước đó, Đoàn Luật sư TP HCM nhận được thông tin bà Đặng Thị Hàn Ni vừa là nhà báo, vừa là luật sư. Theo điều 17 và 18 Luật Luật sư 2006 thì sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề và thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những người đang là cán bộ, công chức, viên chức...

Quyết định NÓNG đối với tư cách luật sư của bà Đặng Thị Hàn Ni: Tạm đình chỉ đến khi có phán quyết cuối cùng - Ảnh 1

Công an TP.HCM đọc lệnh bắt tạm giam bà Hàn Ni. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi tiếp nhận thông tin bà Hàn Ni vừa là nhà báo, vừa là luật sư là vi phạm Luật Luật sư 2006, Đoàn Luật sư TP HCM đã có công văn gửi một số đơn vị để xác minh nhưng chưa nhận được thông tin phản hồi nên chưa có cơ sở để thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

Thông tin từ Báo Thanh Niên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và một số cá nhân đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Quyết định NÓNG đối với tư cách luật sư của bà Đặng Thị Hàn Ni: Tạm đình chỉ đến khi có phán quyết cuối cùng - Ảnh 2
Bà Hàn Ni. Ảnh: Người Lao Động

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định: Đặng Thị Hàn Ni đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư.

Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Đặng Thị Hàn Ni, thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

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