Vào chiều nay, cơ quan điều tra đã bắt được cặp đôi 'bạo hành, cho bé trai hút ma túy' trong quá trình lẩn trốn.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, sau thời gian truy tìm, công an đã ập vào một địa điểm trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM đưa Bậm và Nguyên cùng bé AT về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đã có lời khai nhận. Theo đó, cả hai khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé.

Nguyên khóc, cho rằng bé là con ruột của mình, không có cố ý làm tổn thương con và mong muốn bé không bị tách khỏi mẹ. Bậm là người sống như vợ chồng với Nguyên.

Hai người này là Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Công an bắt giữ hai người để làm rõ về hành vi bạo hành, cho bé trai 3 tuổi (là con của Nguyên) sử dụng nghi ma túy.

Nội dung đăng tải. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Theo VTC, tối 24/3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh bé trai ở trần, mặc bỉm, bị người đàn ông xăm trổ ép sử dụng chất có vẻ là ma túy.

Trong các clip này, người đàn ông nhiều lần nói tục, chửi bới, hăm dọa dùng búa, kìm, kéo cắt bộ phận sinh dục; bắt bé trai dùng hai tay cầm chai nước trong thời gian dài và ép hút chất nghi là ma túy. Bé trai tỏ vẻ sợ hãi, làm theo.

Các clip này được một phụ nữ dùng điện thoại ghi hình và chị này không có động thái can ngăn. Một số hình ảnh, clip như bé trai bị trói tay bằng băng keo... cũng lan truyền trên mạng xã hội.

Ảnh cắt từ clip.

Anh T.M.T. (ngụ quận 8, TP.HCM - cha ruột bé T.) cho biết, anh rất phẫn nộ khi xem clip. Theo lời kể của anh T., ngày 23/3, anh điện thoại cho vợ (đã ly thân) là chị Nguyên và mượn tài khoản Facebook để đăng tin bán hàng.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của vợ cũ, anh T. phát hiện clip có vẻ như anh Bậm và chị Nguyên cho cháu T. sử dụng ma túy nên lưu về máy điện thoại. Đến 19h30 ngày 24/3, anh T. đăng thông tin, hình ảnh lên Facebook.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-ban-au-cua-cap-oi-bao-hanh-cho-be-trai-hut-ma-tuy-o-hoc-mon-khi-bi-bat-566636.html