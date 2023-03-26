Vụ 3 học sinh lớp 7 đuối nước ở Hà Tĩnh: Hàng trăm người xuyên đêm tìm kiếm dọc bờ biển

Theo ông Lý, đến khoảng 4h sáng nay, đã tìm thấy thi thể em Phạm Quang T. (trú xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh).

Theo Báo Tiền Phong, sáng 26/3, ông Nguyễn Hải Lý - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh ) cho biết, liên quan đến vụ 3 học sinh đuối nước , mất tích khi tắm biển, hàng trăm người đã xuyên đêm đi dọc bờ biển để tìm kiếm.

T. là nạn nhân thứ 2 được tìm thấy trong vụ 3 học sinh đuối nước vào chiều 25/3 tại khu vực biển Thạch Hải (huyện Thạch Hà). Thi thể của T. được tìm thấy tại vùng biển Quỳnh Viên, cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 6km.

Hàng trăm người xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

“Trong đêm có hàng trăm người gồm công an, bộ đội và chính quyền địa phương cùng người dân đi dọc bờ biển để tìm kiếm. Đến rạng sáng nay mới phát hiện thêm thi thể của một em học sinh, người còn lại mất tích và đang tích cực tìm kiếm”, ông Lý cho hay.

Thông tin từ Báo Tổ Quốc trước đó, khoảng 14h chiều 25/3, nhóm 9 học sinh đến khu vực bờ biển giáp ranh giữa thôn Đại Hải và thôn Thượng Hải (xã Thạch Hải) để tắm biển. Trong lúc tắm, sóng lớn đã đánh cuốn ba em học sinh gồm 2 nữ và 1 nam mất tích.

Sau khi xảy ra sự việc 3 học sinh lớp 7 bị sóng đánh mất tích trên biển của xã này, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm. Trong đêm 25/3 và rạng sáng 26/3, hàng trăm người tìm kiếm xuyên đêm. Ảnh: Tổ quốc

Đến khoảng 15h, người dân đã tìm thấy thi thể một nữ sinh cách địa điểm gặp nạn khoảng 200m.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em học sinh còn lại.