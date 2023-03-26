Luật sự thông tin mới nhất về việc con trai bà Nguyễn Phương Hằng có được tố giác ca sĩ Vy Oanh?

Xã hội 26/03/2023 13:24

Trong diễn biến mới nhất về vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, con trai của bà chủ Khu du lịch Đại Nam này đã gửi đơn tố giác ca sĩ Vy Oanh.

Nhiều câu hỏi đặt ra rằng, con trai bà Phương Hằng có được quyền tố giác ca sĩ Vy Oanh?

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay rằng, theo ông Tuấn, ca sĩ Vy Oanh đã có những lời nói trên mạng xã hội xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mẹ ông.

Trong khi đó, ca sĩ Vy Oanh nói rằng bà Hằng chưa từng có đơn tố giác mình về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Bà Hằng đã thành niên, mặc dù đang bị tạm giam nhưng chưa có Quyết định của tòa án tuyên bố về việc bà bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Luật sự thông tin mới nhất về việc con trai bà Nguyễn Phương Hằng có được tố giác ca sĩ Vy Oanh? - Ảnh 1

Ca sĩ Vy Oanh. Ảnh: Internet

Vì bà Hằng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên ông Tuấn không có quyền tố giác thay. Nếu bà Hằng cho rằng bị xúc phạm danh dự, uy tín thì chỉ có bà Hằng mới có quyền tố giác. Ông Tuấn không phải bà Hằng, ông không thể bị tổn thương thay cho bà. Xét về nội dung, ông Tuấn không có tư cách tố giác thay cho bà Hằng.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Đặng Xuân Cường (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng tố giác tội phạm là trách nhiệm của mọi công dân. Tuy nhiên việc tố giác tội phạm phải dựa trên những quy định pháp luật nhằm tránh lợi dụng hoạt động tố giác để xâm phạm đến lợi ích của người bị tố giác.

Mặt khác ca sĩ Vy Oanh khẳng định không có bất kỳ lời nói, hành vi nào trong đời sống thường ngày hay trên mạng xã hội xâm phạm, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyễn Phương Hằng như nội dung đơn tố giác ông Tuấn nêu.

Cũng theo VnExpress trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi - tức ca sĩ Vy Oanh) đến làm việc sáng 24/3, liên quan đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn. Trong đó, ông Tuấn cho rằng bà Oanh có hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mẹ mình là bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhận được giấy triệu tập của PC02, Vy Oanh gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng. Sáng nay (thời điểm ghi trong giấy triệu tập) cô không đến làm việc với PC02, do đang khiếu nại.

Luật sự thông tin mới nhất về việc con trai bà Nguyễn Phương Hằng có được tố giác ca sĩ Vy Oanh? - Ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

Theo ca sĩ, ông Tuấn không có quyền tố giác cô có hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của bà Hằng, bởi "danh dự, uy tín" là những yếu tố thuộc về nhân thân của cá nhân bà Hằng. Nếu bà này cho rằng bị Vy Oanh xúc phạm thì chỉ có bà mới được quyền làm đơn tố giác ca sĩ. Trên thực tế, cô chưa từng bị bà Hằng tố giác về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà, như trong đơn tố giác ông Tuấn nêu.

"Về mặt hình thức, ông Tuấn có thể tố giác tôi với tư cách là một công dân. Tuy nhiên, xét về nội dung, ông Tuấn không có tư cách tố giác thay bà Hằng", đơn kêu cứu của Vy Oanh nêu.

Ngoài ra, nếu đơn của ông Tuấn được thụ lý giải quyết thì PC02 cần chuyển những nội dung, tài liệu do ông này cung cấp đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01). Bởi nội dung ông Tuấn tố giác là những việc diễn ra từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021 - thời điểm bà Hằng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (đã bị bắt tạm giam, đang bị điều tra), còn Vy Oanh là người bị hại.

Trong đơn kêu cứu, Vy Oanh cũng cho rằng việc PC02 sử dụng "giấy triệu tập" chứ không phải "giấy mời" là trái pháp luật, không khách quan và khiến cô thấy mình "như tội phạm".

 

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Ca sỹ Vy Oanh Nguyễn Phương Hằng

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