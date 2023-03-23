Cà Mau: Rúng động vợ ‘giết’ chồng hờ rồi dìm xuống ao và lời khai sau hơn 6 tháng

Xã hội 23/03/2023 21:58

Sau khi ra tay với chồng ‘hờ’, bị cáo đã tìm nhiều cách che giấu, đặc biệt là dìm xuống ao vùi xác sau hơn 6 tháng.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 23-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Sơn Thị Hồng (46 tuổi; ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) 14 năm tù về tội "Giết người" và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, năm 2018, Hồng và ông L.V.T. (ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) sống chung như vợ chồng. Sau đó, ông T. đã thường xuyên đánh đập Hồng mỗi khi say xỉn.

Tối 20-10-2021, trong lúc nóng giận vì bị đánh, Hồng đã dùng dao chém ông T. tử vong tại chỗ. Sau đó, Hồng đã buộc thi thể chồng "hờ" vào khung sắt rồi dìm xuống ao phía sau nhà.

Hơn 2 tháng sau, Hồng gọi điện kể lại vụ việc với chị ông T là bà Hiền. Bà này đã khuyên Hồng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, Hồng cho rằng đi tù không ai chăm sóc con nhỏ và đất đai sẽ bị anh em tranh giành nên từ chối.

Cà Mau: Rúng động vợ ‘giết’ chồng hờ rồi dìm xuống ao và lời khai sau hơn 6 tháng - Ảnh 1

 Sơn Thị Hồng khi bị công an bắt giữ. Ảnh: Người Lao Động

 

Cà Mau: Rúng động vợ ‘giết’ chồng hờ rồi dìm xuống ao và lời khai sau hơn 6 tháng - Ảnh 2
Hồng nhờ anh V. mò thi thể ông T. mang đi nơi khác chôn. Ảnh: Dân Trí

Cũng theo Báo Dân Trí, đến đầu tháng 12/2021, lo sự việc bại lộ nên Hồng báo cho bà Lê Kim Hiền (54 tuổi, chị ông T.) biết là đã giết chết ông T. và được Hiền giúp sức che giấu.

Vốn bất hòa với em trai nên Hiền đã cùng Hồng che giấu vụ việc bằng cách khi có người hỏi thăm ông T. thì nói nạn nhân đi biển, điện thoại mất sóng...  

Sau đó, gần đến ngày giỗ của mẹ ông T., sợ gia đình ông này đến nhà tát ao bắt cá sẽ phát hiện xác dưới ao nên ngày 13/5/2022, Hồng báo cho anh V. (cháu của ông T.) sự thật. Hồng nhờ anh V. mò thi thể ông T. mang đi nơi khác chôn.

Khi biết chuyện, anh V. đã trình báo công an địa phương. Lực lượng chức năng đến kiểm tra hiện trường và tìm thấy xương cốt của ông T. sau hơn 6 tháng nằm dưới ao.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người; Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

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Vụ án này đã được công an đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo về tội giết người.

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Từ khóa:   Cà Mau vụ án sát hại

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