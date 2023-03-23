Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 'yêu râu xanh' có hành vi đồi bại với bé gái 12 tuổi.

Thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, Y Đinh Ayun đến sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ (44 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột).

Người phụ nữ này có một đứa con gái 12 tuổi.

Trong hai ngày của tháng 7 và tháng 11-2022, lợi dụng người phụ nữ không ở nhà, Y Đinh Ayun đã hai lần khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt Y Đinh Ayun. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Sau mỗi lần thoả mãn thú tính, Y Đinh Ayun lấy thuốc tránh thai cho cháu uống và đe doạ không được kể lại sự việc cho ai biết.

Sau đó, cháu gái đã tìm mẹ kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời đến cơ quan công an trình báo.

Cũng theo Báo Nhân Dân, sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra, đến nay Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã củng cố đầy đủ chứng cứ để bắt tạm giam Y Đinh Ayun về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt tạm giam đối với Y Đinh Ayun. Ảnh: Nhân Dân

Ngày 23/3, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Y Đinh Ayun, 28 tuổi, trú tại Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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