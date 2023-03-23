"Các học sinh cho biết, nhóm người lạ này giao tiếp bằng tiếng Anh, sau đó phát bóng bay cho các em. Hiện tôi chưa khẳng định được điều gì vì cơ quan chức năng đang điều tra", bà Hoa nói.

Theo Báo VietNamNet, bà Hoàng Thị Cúc Hoa - Phó phòng GD&ĐT huyện Krông Ana, cho biết, hầu hết học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng bị ngộ độc đã được xuất viện. Hiện tại còn 1 em đang theo dõi cho đủ 48 tiếng đồng hồ.

'Những học sinh có biểu hiện nôn ói đã nhận bóng bay của nhóm người lạ mặt. Các em kể lại nhóm người này giao tiếp bằng tiếng Anh. Hiện các em đã xuất viện gần hết và không có em nào bị nặng", bà Thơ thông tin.

Bà Đặng Thị Thơ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Tự Trọng chia sẻ, nhà trường phát hiện ra sự việc khi các học sinh có triệu chứng đau đầu, buồn nôn.

Các học sinh bị ngộ độc đang chữa trị tại bệnh viện. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 22/3, cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng xuất hiện 4 người lạ mặt (3 nữ và 1 nam) đứng phát bóng bay cho học sinh. Khi bị bảo vệ nhà trường phát hiện, nhóm người lạ này nhanh chóng rời khỏi đi.

Cũng theo Tuổi Trẻ trước đó, sáng 23-3, một lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết hiện sức khỏe của các em học sinh thổi bóng bay của Trường tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp) tạm ổn, sau khi nhập viện do nghi bị ngộ độc.

"Có 17 em thổi bóng bay phải nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana, còn một số em khác được theo dõi tại nhà. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc" - lãnh đạo này nói.

Theo báo cáo ban đầu của nhà trường, khoảng 13h30 ngày 22-3, có 4 người lạ mặt (3 nữ và 1 nam) đứng trước cổng trường và phát bóng bay cho học sinh. Một lúc sau khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này đã lập tức rời đi.

Đến hơn 14h cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước sự việc, phía trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế và báo sự việc trên cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn.

Theo nhà trường, có 31 em nghi bị ngộ độc vì bóng bay. Trong đó, 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 14 em đang theo dõi tại nhà.