Nóng: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gửi đơn xin bảo lãnh cho mẹ

Theo Zing, ngày 23/3, ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng) vừa có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin bảo lãnh cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, ông Tuấn xin được bảo lãnh cho bà Hằng được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.