Nóng: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gửi đơn xin bảo lãnh cho mẹ

Xã hội 23/03/2023 19:50

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn đến cơ quan tố tụng xin được bảo lãnh cho mẹ tại ngoại.

Theo Zing, ngày 23/3, ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng) vừa có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin bảo lãnh cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, ông Tuấn xin được bảo lãnh cho bà Hằng được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.

Theo ông Tuấn, trước đây ông đã nhiều lần gửi đơn xin xem xét khoan hồng hình phạt cho bà Nguyễn Phương Hằng, xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại, nhưng chưa được xem xét vì vụ án còn tiếp tục điều tra.

Nóng: Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gửi đơn xin bảo lãnh cho mẹ - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3 đến nay. Ảnh: Zing

Ông Tuấn cho rằng đến nay, những người giúp sức cho bà Hằng đã bị khởi tố và vụ án chỉ còn điều tra mở rộng. Do đó, vụ việc có thể tiếp tục kéo dài, nên ông tiếp tục làm đơn gửi Cơ quan điều tra xem xét hành vi, mức độ phạm tội của bà Phương Hằng.

Tháng 3/2022, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi.

Hôm 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), Đặng Anh Quân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Tuấn khẳng định biết rõ tình trạng của bà Hằng không phải loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Ngoài ra, ông Tuấn cho rằng việc giám định tâm thần ảnh hưởng nhiều vấn đề khác liên quan đến quan hệ pháp luật, hôn nhân gia đình, quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp quy định trong pháp luật kinh doanh.

Theo Dân Việt, tháng 10/2022 trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng đã gửi đơn đến cơ quan tố tụng ở TP.HCM xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình. Lý do mà ông Tuấn xin khoan hồng là bà Hằng có những đóng góp cho hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

"Điều này được thể hiện qua hàng loạt thư cảm ơn, bằng khen, giấy khen, giấy tri ân… của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận mẹ tôi và Công ty cổ phần Đại Nam, quỹ Hằng Hữu do mẹ tôi là giám đốc điều hành có đóng góp công sức, ủng hộ, hoạt động nhân đạo" - ông Tuấn viết trong đơn.

Ông Tuấn cũng nêu: "Thông qua luật sư được biết qua các buổi hỏi cung, mẹ tôi đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm…

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