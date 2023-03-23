Vụ nữ sinh bị cô giáo cầm kéo cắt giữa lớp: Hành động sai và thô bạo, không phải thấy 'ngứa mắt' là cầm kéo cắt

Xã hội 23/03/2023 12:56

Vụ cô giáo cầm kéo cắt giữa lớp đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Pháp luật và xã hội, chiều 22/3, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã có thông tin về clip nữ sinh bị cô giáo trừng phạt bằng cách yêu cầu đứng lên trước lớp để cắt tóc, khiến dư luận quan tâm. Theo Sở GD&ĐT nội quy của nhà trường là học sinh phải để đầu tóc gọn gàng, không nhuộm các màu, nhưng việc cô giáo dùng kéo cắt tóc của học sinh cũng là chưa chuẩn.

Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nữ sinh trong trang phục áo trắng đồng phục của nhà trường, đang đứng trước lớp bị một nữ giáo viên cầm kéo hớt đi lọn tóc của học sinh này.

“Tôı cắt lem nhem cho mà bıết. Tôı đã nhắc từ hôm trước, gọı riêng em để nói chuyện rồı. Em bảo nhuộm lạı mà nay vẫn còn, đây em có nhìn thấy không? Tôı ρhảı đı cắt lạı cho em cái tóc vàng này à. Mấy sợi hay một sợi cũng cắt” – giáo viên có hành động cắt tóc học sinh trong clip lên tiếng.

Vụ nữ sinh bị cô giáo cầm kéo cắt giữa lớp: Hành động sai và thô bạo, không phải thấy 'ngứa mắt' là cầm kéo cắt - Ảnh 1

Nữ sinh Vĩnh Phúc bị cô giáo cầm kéo cắt tóc. Ảnh: Dân Việt

Trước các học sinh trong lớp theo dõi sự việc, giáo viên này vừa giơ nắm tóc mới cắt vừa nói thêm: “Tí nữa có bạn nào tóc vàng cô cắt tiếp, nay cô cảnh cáo. Từ sau anh chị nào còn nhuộm thì tôi cắt thật nhiều chứ không phải thế này đâu. Tôi công khai trước lớp như thế”.

Thông tin từ Dân Việt, Sau khi vụ việc được chia sẻ rầm rộ đã nổ ra 2 tranh cãi trong dư luận. Có ý kiến cho rằng, nếu học sinh vi phạm nội quy nhà trường thì trước hết phải nhắc nhở rồi đến kỷ luật mời phụ huynh. Nếu vẫn không nghe có thể đình chỉ học. Dù cho có là giáo viên hay là gì đi chăng nữa thì cũng không có quyền xâm phạm đến cơ thể của người khác. Ở chiều ngược lại, nhiều người mà chủ yếu là phụ huynh đồng tình với hành động của cô giáo.

Theo tìm hiểu, trong Thông tư 32 năm 2020 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường THCS, THPT ghi rất rõ về hành vi, ứng xử, trang phục của học sinh nhưng không có nội dung nào cấm học sinh nhuộm tóc hay đánh son, sơn móng.

Hay với 7 khoản Điều 37 về các hành vi học sinh không được làm cũng không có ý nào nói về việc cấm học sinh nhuộm tóc. Nhưng thực tế, nhiều trường trên cả nước đã đưa yêu cầu về nhuộm tóc, thoa son trong nội quy.

Vụ nữ sinh bị cô giáo cầm kéo cắt giữa lớp: Hành động sai và thô bạo, không phải thấy 'ngứa mắt' là cầm kéo cắt - Ảnh 2
"Khi muốn đưa trẻ vào khuôn khổ về ăn mặc, đầu tóc, phải dựa theo quy định của trường, của lớp chứ không phải thấy "ngứa mắt" là cầm kéo cắt". Ảnh: Info/VietNamNet

 "Bản chất con người thể hiện thông qua việc làm chứ không nhìn qua vẻ bề ngoài"

Ông Nguyễn Việt Hà, đại diện Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho hay: "Quy định của ngành là học sinh đi học phải giữ đầu tóc gọn gàng. Nếu học sinh vi phạm thì giáo viên có nhiều cách để thông tin, đôn đốc, nhắc nhở đến học sinh.

Trong trường hợp này, cô giáo đã phối hợp cùng gia đình học sinh từ sau Tết Nguyên đán. Bản thân em học sinh cũng nhờ bạn cắt tóc vàng đi rồi nhưng vẫn còn sót lại. Tuy nhiên, việc giáo viên cầm kéo cắt tóc học sinh là sai bởi giáo viên không có nhiệm vụ làm như vậy".

Thầy Lê Quốc Châu, giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh mới đây cũng rơi vào tình huống tương tự khi học sinh cắt tóc hình máy bay. Thầy Châu cho biết: "Em học sinh này sau đó đã hứa khi tóc tốt thì đi cắt và nói rằng nếu là thầy cô khác sẽ phạt em nhưng thầy lại khác. Đây là một kỷ niệm cuối cấp THPT đáng nhớ của em ấy".

Thầy Châu tiết lộ, trong nhiều năm đứng bục giảng, thầy thỉnh thoảng có gặp trường hợp học sinh cá biệt, nhất là ở các lớp thường chứ không phải lớp chọn: "Cách xử lý của mình là tìm hiểu rõ nguyên do và thường xử lý nhẹ nhàng, yêu thương, đôi khi khôi hài một chút".

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội chia sẻ ý kiến: "Cô giáo cầm kéo cắt tóc của học sinh là hành động thô bạo, mà đằng này lại cắt trước mặt cả lớp ".

Thầy Khang cũng cho biết, hiện nay có 2 luồng quan điểm là để học sinh thể hiện cá tính của mình qua đầu tóc, quần áo, son môi và một quan điểm đã là môi trường sư phạm phải chuẩn mực. Để rành mạch thắng thế quan điểm nọ với quan điểm kia là rất khó.

Theo thầy Khang, bản chất con người thể hiện thông qua việc làm chứ không nhìn qua vẻ bề ngoài. Học sinh ăn mặc, đầu tóc thể hiện cá tính trong trường là điều có thể chấp nhận được, miễn sao các em thể hiện thái độ học tập nghiêm túc, chăm ngoan, giỏi giang".

Chuyên gia tâm lý Lê Khanh thì cho rằng: "Khi muốn đưa trẻ vào khuôn khổ về ăn mặc, đầu tóc, phải dựa theo quy định của trường, của lớp chứ không phải thấy "ngứa mắt" là cầm kéo cắt".

Lí do 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi xin được giảm án

Lí do 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi xin được giảm án

Theo thông tin mới nhất, TAND Cấp cao tại TP.HCM sắp mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Xem thêm
Từ khóa:   Vĩnh Phúc cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh Cô giáo cắt tóc học sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?