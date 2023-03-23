Vụ cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh để trừng phạt: Cha mẹ không bức xúc, thông cảm cho cô giáo

Xã hội 23/03/2023 08:58

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nữ sinh trong trang phục áo trắng đồng phục của nhà trường bị nữ giáo viên cầm kéo hớt đi lọn tóc khiến nhiều người hoang mang.

Thông tin từ Báo Phapluatxahoi.kinhtedothi, chiều 22/3, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã có thông tin về clip nữ sinh bị cô giáo trừng phạt bằng cách yêu cầu đứng lên trước lớp để cắt tóc, khiến dư luận quan tâm. Cụ thể, một đại diện của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc xác nhận sự việc trong clip lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường.

Theo quy định của ngành giáo dục là học sinh phải giữ gìn đầu tóc gọn gàng, không nhuộm xanh nhuộm vàng. Việc học sinh vi phạm thì thầy cô giáo có nhiều cách để nhắc nhở chấn chỉnh. Đối với trường hợp học sinh trong clip, cô giáo cũng đã phối hợp cùng gia đình học sinh để nhắc nhở từ trước. Bản thân em học sinh này ý thức được việc nhuộm tóc là sai quy định của nhà trường, nên đã nhờ bạn cắt phần tóc vàng đi rồi nhưng vẫn còn sót lại.

Vụ cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh để trừng phạt: Cha mẹ không bức xúc, thông cảm cho cô giáo - Ảnh 1
Cô giáo dùng kéo cắt tóc nữ sinh. Ảnh: Phapluatxahoi.kinhtedothi

Theo Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, sự việc cô giáo cầm kéo cắt phần tóc vàng còn sót lại của học sinh cũng là sai, bởi vì giáo viên không có nhiệm vụ cắt tóc học sinh.

Theo Info/VietNamNet, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh ngay trong lớp học. Nguyên nhân hành động trên xuất phát từ việc nữ sinh này nhuộm tóc. Trong đoạn clip, cô giáo nói rõ: “Đây là việc đã có quy định rồi”.

Khi nữ sinh quay lại tỏ vẻ có ý kiến, cô giáo cũng nói thêm đã nhắc học sinh từ trước. Sau khi cắt một lọn tóc của nữ sinh này, cô tiếp tục tuyên bố: “Hôm nay tôi cảnh cáo… Lần sau những ai như thế này, tôi sẽ cắt thật nhiều, chứ không phải chỉ mỗi vậy. Tôi công khai trước lớp như thế”.

Tối 22/3, đại diện Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc xác nhận, sự việc diễn ra cách đây vài ngày tại lớp 10A10 Trường THPT Đội Cấn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Sở GD-ĐT tỉnh cũng đã yêu cầu nhà trường, giáo viên viết tường trình và báo cáo sự việc. Theo vị này, sự việc xuất phát từ việc nữ sinh nhuộm tóc, vi phạm quy định của trường.

Vụ cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh để trừng phạt: Cha mẹ không bức xúc, thông cảm cho cô giáo - Ảnh 2
'Cô giáo đã có những hành vi, lời nói chưa đúng chuẩn mực'. Ảnh: Info/VietNamNet

“Cô giáo đã có những hành vi, lời nói chưa đúng chuẩn mực. Cô cũng đã nhận thức lỗi sai và trách nhiệm. Giáo viên này nói cũng vì đã nhắc nhở nhiều lần nhưng học sinh không nghe, trong lúc nóng giận có hành vi bộc phát chứ không phải ghét bỏ hay mâu thuẫn với học sinh”, vị này cho hay.

“Sau sự việc, cô giáo cũng đã gặp gia đình và phía gia đình cũng không bức xúc, thông cảm cho cô giáo. Gia đình cũng nhiều lần nhắc nhở con về chuyện đầu tóc nhưng không có kết quả”, vị này nói.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc, sau khi nhận được tường trình chi tiết của cô giáo và của nhà trường về công tác quản lý, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc sẽ thông tin công khai.

Hiện tại, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đang chờ báo cáo chi tiết về sự việc từ trường THPT Đội Cấn, để có cơ sở xem xét và xử lý.

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