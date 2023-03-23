Theo thông tin mới nhất, TAND Cấp cao tại TP.HCM sắp mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Theo thông tin từ VTC News, phiên xét xử được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và đơn kháng cáo của luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội, bảo vệ gia đình bị hại). Cụ thể, bị cáo Trang kháng cáo giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là "quá nặng so với hành vi phạm tội". Còn luật sư phía bị hại cho rằng hình phạt đối với bị cáo Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Nguyễn Kim Trung Thái.

Từ đó, luật sư kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, không đồng tình với tội danh Hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Nguyễn Kim Trung Thái (bố nạn nhân V.A.) và đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử bị cáo tội Giết người với vai trò đồng phạm. Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa. Ảnh: Phapluat.kinhtedothi Theo Phapluat.kinhtedothi, tháng 11/2022, TAND TP HCM đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình. Tại tòa, Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc lóc, thừa nhận dùng roi, cây kim loại đánh bé Vân An, nhốt nạn nhân vào chuồng chó và hàng loạt hành vi bạo hành khác trong suốt thời gian dài.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã xác định, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái tại chung cư Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh), cùng cháu N.T.V.A. (8 tuổi, con của Thái với vợ cũ). Quá trình sống chung, Thái giao con gái là cháu V.A cho Trang chăm sóc và dạy học. Đến tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cháu A. ở nhà học online. Trong quá trình kèm dạy cháu, Trang đã nhiều lần dùng roi mây, tay, chân, cây gỗ để đánh đập, hành hạ cháu V.A., gây ra nhiều vết bầm trên người bé. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: VietNamNet Cáo trạng thể hiện, có những ngày Trang đánh bé V.A. trong tình trạng không mặc quần áo. Thậm chí, “dì ghẻ” Trang còn bắt V.A. chui vào chuồng chó, nhốt và quỳ gối trong đó. Thái cũng nhiều lần chứng kiến bé V.A. bị Trang dùng roi và cây đánh nhưng không can ngăn, thậm chí đôi lúc còn chửi mắng và đánh con gái. Riêng ngày 22/12/2021, bé V.A. bị hành hạ dã man trong nhiều giờ đồng hồ, dẫn đến tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Sau khi vụ việc xảy ra, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang. Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

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