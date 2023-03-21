Đồng Tháp: Rúng động vụ án anh trai ngăn em ruột hành hung vợ bị đâm tử vong

Xã hội 21/03/2023 14:41

Vụ án xảy ra tại Đồng Tháp đang khiến nhiều người rúng động. Công an vào cuộc điều tra, làm đúng pháp luật.

Thông tin từ Báo VietNamNet theo kết quả điều tra, 0h10’ ngày 20/3, Văn Phú Quốc (SN 1972, ngụ khóm Hòa Khánh, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra cự cãi, hành hung vợ tại nhà.

Lúc này, anh ruột của Quốc là Văn Phú Quới (SN 1959, nhà ở cạnh bên) đến can ngăn. Quốc bất ngờ cầm dao đâm anh ruột dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng cầm dao cố thủ trong nhà.

 

Đồng Tháp: Rúng động vụ án anh trai ngăn em ruột hành hung vợ bị đâm tử vong - Ảnh 1

Hiện trường vụ nghi phạm lên cơn động kinh đâm chết anh ruột - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo thông tin từ Báo CAND ngày 21-3, đại tá Nguyễn Chí Công - trưởng Công an TP Sa Đéc, Đồng Tháp - xác nhận đơn vị đã bàn giao nghi phạm Văn Phú Quốc (51 tuổi, ngụ phường 2, TP Sa Đéc) cho Công an Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Quốc được cho là đang lên cơn động kinh thì đâm chết anh trai.

"Trước mắt, chúng tôi đã bắt nghi phạm này về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người để bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền", đại tá Công nói.

Đồng Tháp: Rúng động vụ án anh trai ngăn em ruột hành hung vợ bị đâm tử vong - Ảnh 2

Bác sĩ thăm khám cho đối tượng. Ảnh: CAND

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Sa Đéc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế nghi phạm Văn Phú Quốc đưa về trụ sở làm việc.

Xét thấy nghi phạm tiếp tục bị động kinh nên lực lượng Công an TP Sa Đéc đã đưa nghi phạm đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

 

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