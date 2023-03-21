Công an làm việc với mẹ và em gái bà Đinh Lan vì bà Đinh Lan có việc nên ủy quyền cho họ đi thay.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 20-3, Công an TP HCM đã có buổi làm việc với mẹ và em gái của bà Đinh Thị Lan (SN 1976, tức Đinh Lan) để làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm thực hiện.

Bà Đinh Lan không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại nhưng yêu cầu khởi tố 46 YouTuber với vai trò đồng phạm với bà Hằng do những người này có những hành vi vu khống, làm nhục bà trên mạng xã hội.

Theo bà Lan, đến nay vẫn còn 31 kênh chửi bới, làm nhục bà và chỉ có 15 kênh ngưng chửi.

Bà Lan đã có đơn tố cáo bà Hằng gửi đến các cơ quan chức năng vì cho rằng bà Hằng thường xuyên lên mạng làm nhục bà với nhiều từ ngữ tục tĩu. Khi bà Hằng chửi thì nhiều YouTuber cũng hùa theo chửi bà Đinh Lan với lời lẽ nặng nề.

Cũng theo Báo Dân Trí, trong bản tường trình gửi công an, bà Lan cho rằng, khi bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi thì nhiều kênh Youtuber hùa theo vu khống, làm nhục bà Lan trong thời gian dài. Hiện có 15 kênh đã dừng việc này, 31 kênh còn lại vẫn đang vu khống và làm nhục bà.

Bà Lan cho biết, ngày 9/2/2022, một nhóm Youtuber còn đến nhà riêng của bà ở quận Gò Vấp livestream vu khống và đánh chị của bà bị thương tích 20%.

"Tôi đề nghị khởi tố tội đồng phạm đối với 46 Youtuber vì đã thực hành theo bị can Nguyễn Phương Hằng để vu khống, làm nhục tôi trên mạng xã hội", bà Lan cho hay.

Trước đó, bà Lan đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM về việc bị bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên vu khống, làm nhục bà trên mạng xã hội.

Công an TPHCM làm việc với bà Đinh Thị Lan để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Ảnh: Internet

Năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý điều tra vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật hình sự, xảy ra tại TPHCM do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Theo Công an TPHCM, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trong quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TPHCM và một số địa phương khác. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng.