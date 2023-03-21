Lật mặt hai gã ‘yêu râu xanh’ hiếp dâm nữ sinh lớp 7: Những hành vi ghê rợn

Xã hội 21/03/2023 12:03

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng ‘yêu râu xanh’ thừa nhận hành vi cùng những thủ đoạn sàm sỡ vô cùng gây bức xúc.

Theo Báo Tuổi Trẻ, ngày 11-3, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đ.M.T. (52 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Thụ Lộc, huyện Lộc Hà) và ông P.V.Đ. (68 tuổi, ngụ thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo khoản 1, điều 142, Bộ luật hình sự.

Trước đó, anh T.Q.N. (ngụ xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) có đơn tố giác tội phạm đối với thầy giáo T. vì có hành vi dâm ô nữ sinh Y. (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thụ Lộc).

Lật mặt hai gã ‘yêu râu xanh’ hiếp dâm nữ sinh lớp 7: Những hành vi ghê rợn - Ảnh 1

Ngôi trường nơi thầy giáo T. dạy học - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã tạm giữ ông T. để xác minh, làm rõ. Bước đầu người này khai nhận có hành vi "đụng chạm" đối với nữ sinh Y., ngoài ra còn khai nhận có hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh Hoa (học sinh lớp 7, tên nhân vật đã thay đổi).

Làm việc với cơ quan công an, nữ sinh Hoa cho biết ngoài thầy giáo T., nữ sinh này còn bị ông P.V.Đ. quan hệ tình dục tại nhà ông Đ..

Ngày 5-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã tạm giữ ông Đ. để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo Báo Sức khỏe đời sống, tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận nhiều lần sàm sỡ học sinh Y., đúng như tố cáo từ nạn nhân và gia đình.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an làm rõ ngoài cáo buộc dâm ô cô bé nữ sinh tiểu học tên Y., thầy giáo Tâm từng có hành vi quan hệ tình dục với cháu V. T. (13 tuổi), là học trò cũ, cùng trú địa bàn xã Phù Lưu.

Lật mặt hai gã ‘yêu râu xanh’ hiếp dâm nữ sinh lớp 7: Những hành vi ghê rợn - Ảnh 2

Lớp học thêm nơi ông Tâm sàm sỡ, giao cấu nữ sinh. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Nữ sinh T. cho biết, Tâm xâm hại cháu từ học kỳ 2 của năm lớp 4 đến nay, lần đầu tiên là ở trường học. Hôm đó cả lớp đi học môn mỹ thuật ở phòng chức năng, nữ sinh này và một số bạn đọc kém ở lại lớp để thầy "bày cho đọc". Khi các bạn đi vệ sinh thì thầy Tâm sờ soạng vào chỗ nhạy cảm của em.

Sau đó Tâm nhắn tin rủ em này đến nhà rồi làm chuyện người lớn. Mỗi lần xong, Tâm cho bánh kẹo, tiền. Lần gần đây nhất là vào trưa ngày 22/2/2023.

Ông P.V.C. (ông ngoại của cháu T.) bức xúc cho hay, ông và gia đình rất bức xúc vì thầy Tâm là một giáo viên mà làm những chuyện tồi tệ như thế đối với cháu của mình.

Cũng theo ông C., cháu được ông bà nuôi dưỡng từ lúc mới 6 tháng tuổi, do bố mất sớm nên cháu được mẹ đưa về gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Ngoài ra, T. học thêm ở nhà Tâm từ hồi còn học tiểu học.

Được biết, T. có thể trạng nhỏ hơn so với bạn bè cùng trang lứa, song trí tuệ, thần kinh bình thường.

Ngoài tố cáo thầy giáo cũ, cháu V. T. còn tố cáo thêm cụ ông hàng xóm Phan Văn Đàm (68 tuổi) từng có hành vi tương tự mỗi lần cô bé qua chơi nhà.

Công an huyện Lộc Hà tiến hành tạm giữ ông Phan Văn Đàm để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, hai tên "yêu râu xanh" thừa nhận hành vi của mình. Cả hai khai nhận từng nhiều lần giao cấu với nữ sinh T. như lời khai của cháu. Những kẻ đồi bại sau mỗi lần thực hiện hành vi, dỗ dành nạn nhân bằng cách cho 10.000 - 20.000 đồng.

Sự việc sau khi được làm sáng tỏ khiến miền quê nghèo vốn yên bình nay rúng động. Người dân nơi đây cho biết, họ chẳng thể ngờ một nam giáo viên ngày ngày đứng trên lớp lại có hành vi đồi bại, mất nhân tính như vậy.

Công an huyện Lộc Hà đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Minh Tâm và Phan Văn Đàm về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

 

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