Long An: Người phụ nữ trẻ tử vong bất thường bên vệ đường chưa rõ nguyên nhân

Xã hội 20/03/2023 10:50

Người dân phát hiện một phụ nữ trạc trên 30 tuổi nằm cạnh chiếc xe máy mang BKS 63B3 112.57 bên lề đường Cù Khắc Kiệm.

Thông tin trên Báo Tiền Phong cho hay, khoảng 14h ngày 19/3, người dân ở phường Khánh Hậu (TP Tân An, Long An) phát hiện một phụ nữ nằm cạnh chiếc xe máy mang BKS 63B3 112.57 bên lề đường Cù Khắc Kiệm. Một số người đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên cấp báo đến cơ quan chức năng.

Long An: Người phụ nữ trẻ tử vong bất thường bên vệ đường chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 1

 

Long An: Người phụ nữ trẻ tử vong bất thường bên vệ đường chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 2
Công an điều tra làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo Báo Giao Thông, người phụ nữ khoảng 30 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Long An: Người phụ nữ trẻ tử vong bất thường bên vệ đường chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 3
Người dân theo dõi tại hiện trường. Ảnh: Báo Giao Thông 

Nhiều người đến gần kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an TP Tân An cùng Công an phường Khánh Hậu có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ điều tra nguyên nhân.

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Từ khóa:   Long An tai nạn Cù Khắc Kiệm

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