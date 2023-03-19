Theo đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, đánh bắt cá trên sông Trà Khúc phát hiện xe bán tải bị chìm, cách cầu trần Thạch Nham chừng 100m. Nghi có chuyện, họ liền báo chính quyền địa phương.

Theo Báo VietNamNet, ngày 18/3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa vớt được xe và thi thể người đàn ông mất tích 3 tháng trước.

Theo chính quyền, nạn nhân là ông T.N.T. (47 tuổi, ở TP Quảng Ngãi). Đây là người đã được gia đình tới công an xã Nghĩa Lâm trình báo bị mất tích từ hôm 3/12/2022.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ huy động 15 cán bộ chiến sĩ, cùng thiết bị chuyên dụng tới khu vực rà soát, tìm kiếm. Nhiều giờ sau, lực lượng chức năng đưa xe lên bờ cùng thi thể người đàn ông.

Lực lượng chức năng trục vớt xe bán tải. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, ngày 5-12-2022, bà G. trình báo chồng mình là ông T. mất tích, công an vào cuộc tìm kiếm.

Trích xuất camera tại cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà), cơ quan chức năng ghi nhận lúc 18h47 chiều 3-12-2022, chiếc ô tô trên chạy hướng về cầu tràn Thạch Nham.

Thời điểm đó sông Trà Khúc đang có lũ tràn qua cầu, công an nhận định nhiều khả năng ông T. đi qua cầu bị lũ cuốn.

Chiếc xe ô tô và ông T. bị lũ cuốn vùi lấp dưới sông Trà Khúc hơn 3 tháng được kéo lên bờ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Với nhận định này, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động nhiều lực lượng, phương tiện thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ cùng Công an huyện Tư Nghĩa và Sơn Hà đến hiện trường nắm tình hình và tìm kiếm.

Sau thời gian tìm kiếm dọc theo sông Trà Khúc, đoạn từ cầu tràn Thạch Nham xuống phía hạ lưu không tìm thấy tung tích nạn nhân và ô tô nghi bị nước cuốn trôi, nên đến ngày 15-12-2022 công tác tìm kiếm được tạm dừng.

Việc mất tích bí ẩn của ông T. khiến gia đình lo lắng, hơn ba tháng qua, người nhà tiếp tục thuê người tìm kiếm ở khu vực hạ lưu sông Trà Khúc và nhiều nơi khác nhưng vẫn không có kết quả.

Khoảng 4h sáng 18-3, một người dân đánh cá trên sông Trà Khúc soi đèn pin vô tình phát hiện chiếc xe vùi dưới đáy sông.

Sau khi trục vớt ô tô và tìm thấy nạn nhân, thi thể ông T. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.