Hòa Bình: Xe khách mất lái đâm vào vách núi trong đêm, 2 người thương vong

Xã hội 19/03/2023 13:44

Xe khách mất lái đã đâm vào vách núi, sự việc khiến 2 người thương vong ở tình Hòa Bình trong đêm.

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin ban đầu, thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 tối ngày 18-3 tại Km8+50 đường tỉnh lộ 433 Hoà Bình - Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm này, xe ô tô khách, BKS tỉnh Thái Bình đang lưu thông theo hướng Đà Bắc đi TP Hoà Bình khi đến địa phận xóm Tra, xã Toàn Sơn thì bất ngờ mất lái đâm vào vách núi.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu, một số người khác bị xây sát nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc, phối hợp với người dân đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hòa Bình: Xe khách mất lái đâm vào vách núi trong đêm, 2 người thương vong - Ảnh 1

Xe khách mất lái lao vào vách núi trong đêm, 2 người thương vong. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Lái xe được xác định là anh ĐVL (32 tuổi, ở Thái Bình), theo lời khai ban đầu của anh L, do xe mất phanh nên sau đó đã đâm vào taluy dương (bên trái hướng đang lưu thông).

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Báo atgt.baogiaothong vào tháng 1/2023, từng gặp vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h20 ngày 18/1, trên tuyến QL6 đoạn qua xã Tòng Đậu, Mai Châu, Hòa Bình.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 26F-001.34 chạy hướng Hà Nội - Sơn La, khi đến km 130+950 QL6 bị mất phanh, đâm vào vách núi sau đó lật nghiêng va chạm, đè lên 3 xe máy đi cùng chiều.

Hòa Bình: Xe khách mất lái đâm vào vách núi trong đêm, 2 người thương vong - Ảnh 2

Xe khách đâm hỏng 24m tường chắn lốp bên vách núi trước khi lật nghiêng, va chạm và đổ đè lên các xe máy. Ảnh: Báo Giao Thông

Lãnh đạo Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực Hòa Bình cho biết, xe khách sau khi bị mất phanh, lái xe đã cho xe đâm vào tường lốp chắn rồi mới bị lật đè 3 xe máy gồm: một xe do Lò Văn Khiêm (SN 2001) và Quàng Văn Mạnh (SN 2001) điều khiển; một xe do Tòng Văn Quyết (SN 1999) chở theo chị Quàng Thị Oanh (SN 1999); xe còn lại do Lò Văn Tuấn (SN 2002) điều khiển.

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, 19 hành khách trên xe bị thương, trong đó có một số người thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn khiến 4 xe hư hỏng nặng. Ngoài ra còn làm hỏng 24m hộ lan tường chắn lốp. Giao thông trên tuyến không bị ùn tắc nhưng xe chỉ có thể di chuyển theo 1 làn đường.

Lực lượng chức năng của tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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