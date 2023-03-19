Công an cho hay, du khách nước ngoài rơi từ trên mỏm đá cao do cố gắng chụp ảnh ‘sống ảo’

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, tại mỏm đá “sống ảo” thuộc địa phận thôn Xéo Sà Lủng, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc), khách du lịch quốc tịch Anh trong khi leo ra mỏm đá “sống ảo” để chụp ảnh bị hòn đá ở phía trên rơi trúng người dẫn đến bị ngã, gây thương tích ở chân trái.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã và bác sĩ Trạm y tế xã Pải Lủng đã đến nơi xảy ra tai nạn, tiến hành sơ cứu nạn nhân.

Nạn nhân bị nạn. Ảnh: VietNamNet

Sau đó nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc. “Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng khá nặng, rách 1/3 cẳng chân trái, dập nát… nên tiến hành băng ép, nẹp cố định, cầm máu, sử dụng giảm đau cho bệnh nhân rồi chuyển đi bệnh viện dưới Hà Nội”, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc cho hay.

Thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, theo lãnh đạo địa phương, vị trí mỏm đá "sống ảo", "mỏm đá tử thần" là địa điểm nguy hiểm, có rất nhiều tảng đá lớn, xếp chồng lên nhau nhưng không chắc chắn. Mỏm đá du khách hay đứng chụp ảnh lại có mặt nhẵn, không lan can bảo vệ, rất dễ trơn trượt, ngã.

Mỏm đá tử thần, nơi phượt thủ trượt chân rơi xuống có cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Dân Việt

Theo Báo Công Thương: Để đảm bảo an toàn cho du khách, thời gian qua chính quyền huyện Mèo Vạc, xã Pải Lủng đã thường xuyên tuyên truyền du khách không chèo ra mỏm đá chụp ảnh, thậm chí đặt cả biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn.

Hiện tại, UBND xã Pải Lũng đã tuyền truyền gia đình ông Sùng Mí Say - chủ sở hữu mảnh đất có mỏm đá "sống ảo" tăng cường việc quản lý không để khách du lịch vào khu vực này chụp ảnh.

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