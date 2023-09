Cũng theo thông tin từ Báo Công an, nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông được phát hiện chết treo cổ trong phòng trọ.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông

Tuy nhiên gọi nhiều lần nhưng không thấy chồng là anh N.D.H (28 tuổi, quê Nghệ An) ra mở cửa.

Nhờ người dân tìm cách phá cửa vào trong thì phát hiện người chồng đã chết trong tư thế treo cổ ở phòng tắm.

Nhận thông tin, công an có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Thông tin từ Tuổi Trẻ, trước đó, tại Trà Vinh, một vụ việc xảy ra do nợ nần đau lòng khi hai vợ chồng tự vẫn trong căn nhà đóng kín suốt 4 ngày.

Người dân sống tại khu dân cư thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh phá cửa vào bên trong, họ phát hiện vợ chồng anh N.T.Đ. (38 tuổi) và chị T.T.K.C. (35 tuổi) đã tử vong. Do căn nhà này đóng kín cửa khoảng 4 ngày nay và không có ai đi ra ngoài nên người dân tìm cách tiếp cận tìm hiểu sự việc.

Một vụ việc đau lòng tại Trà Vinh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thời điểm trên còn hai con gái họ (7 tuổi và 4 tuổi) sức khỏe yếu. Người dân lập tức đưa hai bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã đến hiện trường, thu thập thông tin liên quan đến vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định anh Đ. và chị C. tử vong do uống thuốc an thần.

Được biết, gia đình anh Đ. sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong khu dân cư, không có mâu thuẫn với ai.

Bước đầu, cảnh sát xác định gia đình anh Đ. đang nợ người khác số tiền khoảng 500 triệu đồng và đây có thể là nguyên nhân khiến vợ chồng anh tìm đến cái chết.