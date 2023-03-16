Qua hệ thống giám sát, kiểm tra cho thấy, xe khách xảy ra tai nạn bốc cháy không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành về Cục Đường bộ Việt Nam.

Thông tin từ Tạp chí giao thông cho hay, cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu Sở GTVT Bình Định kiểm tra ngay đối với việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với Công ty cổ phần vận tải Đạt Thành và kiểm tra và xử lý đối với xe 77F-001.32 hành vi không truyền dữ liệu và các trường hợp vi phạm khác (nếu có) theo quy định. Đồng thời kiểm tra việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông đối với bến xe Bồng Sơn khi để xe 77F-001.32 không có dữ liệu thiết bị GSHT nhưng vẫn cho xe xuất bến; xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Chỉ đạo các bến xe trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Qua hệ thống giám sát hành trình cho thấy, tại thời điểm xảy ra tai nạn xe 77F-001.32 thuộc Công ty cổ phần vận tải Đạt Thành không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về Cục Đường bộ Việt Nam. Xe khách bị lật ngang giữa đường, hư hỏng nhiều vị trí. (Ảnh: TTXVN) Trước đó theo TTXVN/Vietnam+, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại ngã ba Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vào tối 15/3, khiến 12 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải biển kiểm soát 77H-036.40 do tài xế Trần Văn Lương (sinh năm 1973, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng từ Vân Canh về thành phố Quy Nhơn. Khi đến ngã ba Long Vân, xe tải bất ngờ đâm mạnh vào phần hông phía sau xe khách biển kiểm soát 77F-001.32 (chưa rõ danh tính tài xế) đang di chuyển theo hướng từ ngã ba Phú Tài về Bến xe Quy Nhơn. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tạp chí giao thông Cú va chạm làm xe khách bị lật ngang giữa đường, hư hỏng nhiều vị trí, xe tải bị biến dạng nặng phần đầu, 12 hành khách trên xe khách bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Tài xế ở Đà Nẵng "chặt chém" nữ du khách, chủ xe bị phạt 11 triệu đồng 1 tài xế ở Đà Nẵng đã tự ý thu thêm 350.000 đồng phí đậu ô tô trong sân bay, khiến nữ du khách Hàn Quốc bức xúc phản ánh với cơ quan chức năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-xe-khach-bi-am-lat-ngang-o-binh-inh-xe-khong-truyen-du-lieu-giam-sat-an-toan-giao-thong-564623.html