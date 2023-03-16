Trước đó, chị Nguyễn Thị H, 29 tuổi, một điều dưỡng tại Khoa Nội 3, BV Phổi Thái Bình lấy cốc trà sữa có sẵn trong tủ lạnh uống.hị H chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo rồi đổ gục xuống sàn nhà, co giật, mắt trợn, miệng sùi bọt mép. Chị H được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Theo Báo Pháp Luật và xã hội thông tin vụ việc, vì nổi máu ghen tuông, T. đã tìm cách đầu độc chị họ để đường hoàng đến với anh rể. Nhưng, hành vi tàn ác của cô ta lại cướp đi mạng sống của một cô điều dưỡng hiền lành, tốt bụng…

Công tác điều tra tập trung vào tìm hiểu những mâu thuẫn của chị H tại BV Phổi Thái Bình nơi chị công tác. Tuy nhiên, quá trình xác minh, chị H là người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó và chưa từng gây mâu thuẫn với ai. được biết hoàn cảnh gia đình chị H rất khó khăn, có 3 con gái nhỏ, cháu lớn học lớp 3, cháu nhỏ mới được 15 tháng tuổi, chồng chị mới bị mất việc làm nên một mình chị cáng đáng kinh tế cho cả nhà.

Nhận thấy chị H có biểu hiện lạ sau khi uống trà sữa, các điều tra viên của CATP Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình nhận định khả năng cốc trà sữa chị H uống có vấn đề. Đồng thời, kết quả giám định trong trà sữa chị H uống có chất Xyanua. Đây là một chất cực độc, hoạt động nhanh mạnh, có thể gây chết người dưới nhiều dạng hợp chất khác nhau với một lượng cực nhỏ.

Theo mô tả của chị L là đồng nghiệp của chị H cũng là người nhận trà sữa từ shipper, người giao trà sữa hôm đó là một phụ nữ, mặc đồ đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đeo kính cận.

Rà soát camera dọc đường từ nơi nhận hàng đến BV Phổi Thái Binh thì xác định người mua, nhận và giao trà sữa là một người.

Qua biển số xe máy, CQCA đã tìm ra được chủ nhân của chiếc xe có tên là Lại Thị Kiều Trang, SN 1994, địa chỉ thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ngay lập tức, Lại Thị Kiều Trang được CQĐT cho vào diện theo dõi để tiếp tục điều tra.

Song, quá trình xác minh cho thấy giữa chị H và Lại Thị Kiều Trang không hề có bất kỳ mối quan hệ gì, mà người có quan hệ với Trang lại là một nhân viên khác làm cùng Khoa Nội 3 với chị H đó là chị Đàm Thị Hải Y.

Bố chị Y là anh trai ruột của mẹ Trang, giữa chị Y và Trang chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Kể cả khi chị Y lập gia đình, Trang vẫn thường qua nhà chơi, nấu nướng ăn uống với nhau thân thiết. Một giả thiết được đưa ra và các điều tra viên tiếp tục xác minh các mối quan hệ của chị Y thì không thấy có vấn đề gì nổi lên. Tuy nhiên, chồng chị Y là Phạm Văn Q, có liên quan đến Trang do trước đó 2 người chung vốn mở một phòng tập Gym ở huyện Kiến Xuơng.

Gia đình nạn nhân tại tòa. Ảnh: Báo Dân Sinh

Ngày 29/12/2019, Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền. Để khẳng định Lại Thị Kiều Trang chính là hung thủ gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị H, ngày 31/12/2019, CQĐT đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ.

Theo lời khai của Trang, đầu năm 2019, Lại Thị Kiều Trang và anh Q chồng của chị Y nảy sinh tình cảm yêu đương. Dù biết là sai trái nhưng Trang vẫn đắm đuối trong men tình với anh rể. Mối tình trái luân thường đạo lý này không có một ai biết, kể cả chị Y cũng không mảy may nghi ngờ.

Còn anh Q sau một thời gian vụng trộm với em vợ thì nhận ra mình đã làm điều trái đạo đức, thấy có lỗi với gia đình nên vào tháng 10/2019, Q chủ động đề nghị chia tay với Trang. Buồn chán, khoảng đầu tháng 11/2019, Trang tìm mua chất độc Xyanua trên mạng internet để tự tử. Nhưng thấy vợ chồng chị Y vui vẻ, hạnh phúc nên Trang càng nổi máu ghen tuông. Cô ta liền nghĩ đến việc giết chị Y thì sẽ đường đường chính chính đến với anh Q mà không sợ điều tiếng gì.

Biết chị Y thích uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang chủ động mua 6 cốc trà sữa về nhà rồi dùng kim tiêm bơm chất độc Xyanua vào trà sữa nhưng bơm được 4 cốc thì hết Xyanua, còn 2 cốc Trang để nguyên. Đến khoảng 14h00 cùng ngày, Trang gọi shipper mang đến BV nhưng không được nên Trang tự tay mang 6 cốc trà sữa kèm một phong bì 100 nghìn đồng cùng túi hoa quả đến Khoa Nội 3, BV Phổi Thái Bình giao cho chị Y.

Tuy nhiên, khi đến nơi Trang không thấy chị Y nên đã gửi một điều dưỡng viên đang trực là chị L. Nhân viên này sau đó đã mang 6 cốc trà sữa để vào tủ lạnh và gọi điện báo với chị Y là có người gửi quà cảm ơn… Đến khoảng 18h00 cùng ngày, chị L lấy 1 cốc trà sữa uống, 1 cốc cho con trai 9 tuổi uống. Đến khoảng 10h00 ngày 3/12/2019, chị Nguyễn Thị H lấy 1 trong 4 cốc trà sữa còn lại trong tủ lạnh uống. Khi nhấp được vài ngụm thì chị H có biểu hiện lạ và tử vong ngay sau đó…

Sau hơn 7 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, những nỗi đau vẫn đeo bám dai dẳng đối với gia đình nạn nhân. Ảnh: Báo Dân Sinh

Từ tình tiết vụ án vô cùng nghiêm trọng, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là phạm tội giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người vì động cơ đê hèn, không thể cái tạo, cần phải loại bỏ bị cáo khỏi xã hội. Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lại Thị Kiều Trang hình phạt là tử hình, tạm giam bị cáo trong thời gian chờ thi hành án.

Theo Báo Dân Sinh vào thời điểm trên, sau hơn 7 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, những nỗi đau vẫn đeo bám dai dẳng đối với gia đình nạn nhân. Đáng thương hơn là 3 đứa nhỏ bỗng nhiên mất đi người mẹ, 2 trong số đó còn chưa đủ nhận thức là mẹ đã mãi mãi ra đi.

Trong phiên xét xử gia đình nạn nhân ôm di ảnh đến trước toà án khóc nấc trong sự đau đớn. Tại phiên toà, bị cáo Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo anh T. - chồng chị H., sự việc đau đớn này cũng đã xảy ra, giờ chỉ biết cố gắng vượt qua nỗi đau để chăm sóc các con. Hiện gia đình chỉ thương 3 cháu bé bỗng dưng mất mẹ từ khi còn quá nhỏ.

Về phần mẹ ruột nạn nhân, anh T. cho biết, bà cũng là công chức về hưu và có lương hưu. Tuy nhiên, từ khi mất con bà suy sụp hoàn toàn, sức khoẻ kiệt quệ.

Về phần bà Ninh Thị Hiên (mẹ chồng nạn nhân) cho biết, từ khi mất mẹ, con út của chị H. khóc ngày khóc đêm vì nhớ mẹ.

"Bà ngoại các cháu đã già lại nặng tai, giờ bố cháu phải ở nhà và thuê thêm 1 người giúp việc để phụ chăm 3 cháu, cuộc sống của 4 bố con rất vất vả", bà Ninh nói.