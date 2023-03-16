Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai nhận đã có hành vi dùng búa đánh vào các vùng trọng yếu của con nhiều lần dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Báo Bảo vệ pháp luật cho hay, ngày 16/3/2023, bực tức vì con trai thường xuyên xin tiền để ăn chơi, nhậu nhẹt, chửi bới, dọa giết mình và người thân nên người mẹ đã dùng búa sắt đánh vào vùng đầu, ngực, lưng của người con khiến nạn nhân tử vong. Tại Cơ quan điều tra, H Mĭm (là mẹ đẻ của nạn nhân) khai nhận: Y Khai là người lười lao động, thường xuyên tụ tập cùng bạn bè và để có tiền bia rượu, chơi bời, Y Khai đã nhiều lần bán xe môtô và xin tiền bà H Mĭm. Khi bà không cho thì bị Y Khai chửi bới, doạ đánh.

Khoảng 2h ngày 5/3/2023, lúc nhậu say về, Y Khai tiếp tục chửi bới và đòi bà H Mĭm cho 5 triệu đồng. Khi bà H Mĭm nói không có tiền thì Y Khai chửi bới và đe dọa giết anh trai rồi đi ngủ. Bực tức, H Mĭm lấy 1 cái búa tạ (có cán bằng gỗ, phần đầu búa bằng kim loại) đánh trúng vào vùng sau đầu, vùng ngực và đánh liên tiếp vào lưng đến khi Y Khai không còn động đậy thì dừng lại.

Công an xã Ea Tul tiếp nhận thông tin về việc Y Khai Niê (SN 1996), tử vong trong nhà tại buôn Hra B, xã Ea Tul; đến khoảng 12h30’ ngày 7/3/2023, H Mĭm Niê (là mẹ đẻ của Y Khai Niê) đầu thú về hành vi giết Y Khai Niê. Ảnh: Thanh Niên Sau khi kiểm tra xác định Y Khai đã chết, H Mĭm gọi điện thông báo cho các thành viên trong gia đình về việc Y Khai chết do té xe. Theo Báo Thanh Niên trước đó ngày 14.3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ mẹ khai nhận giết con trai ruột xảy ra trên địa bàn H.Cư M'gar (Đắk Lắk). Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 5.3, anh Y.K.N (27 tuổi, trú buôn Hra B, xã Ea Tul, H.Cư M'gar, Đắk Lắk) được phát hiện tử vong với nhiều dấu vết bất thường tại phòng ngủ của gia đình. Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo vệ pháp luật Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an H.Cư M'gar và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Nhận định đây là vụ án mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thu thập chứng cứ từ nhiều hướng để khoanh vùng đối tượng.

Thanh Hóa: Khẩn cấp điều tra vụ án em họ dùng điếu cày đánh anh tử vong Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án người anh trai bị em họ dùng điếu cày đánh tử vong ở Thanh Hóa.

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