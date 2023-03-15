Sau cuộc cãi vã, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến người hàng xóm tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Theo Báo Pháp Luật và Xã Hội, ngày 15/3, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Dương Thị Mến (trú tại thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương) về hành vi giết người.

Sơ bộ điều tra ban đầu xác định, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn T. (là người ở cùng thôn), nên hai bên đã cãi vã với nhau. Mến lấy một con dao nhọn đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực, vùng bụng anh T. gây thương tích nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh T. tử vong.

Dương Thị Mến tại CQCA. Ảnh: Pháp Luật và Xã Hội

Thông tin từ Báo CAND mới đây, ngày 14-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Bình (SN 1992, ngụ TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; tạm trú nhà trọ tại K119/3 Phạm Như Xương, P.Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vào khoảng 20 giờ ngày 13-3, anh M.N.P. (SN 1989, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng anh T.V.T. (SN 1991, quê TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) ngồi nhậu trước phòng trọ trên vừa uống vừa sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi cả 2 vẫn đang trong cuộc vui thì Bình ra nói chuyện và đề nghị anh T. ngừng hát, tắt nhạc đi để mọi người trong xóm trọ ngủ.

Giữa anh T. và Bình xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Bình rút dao từ túi quần đâm một nhát trúng vùng cổ bên trái của anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Lê Công Bình. Ảnh: CAND

Gây án xong, Bình đến Công an P.Hoà Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lê Công Bình cùng tang vật và vụ việc ban đầu được chuyển Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Công Bình để điều tra về hành vi “Giết người”; tiếp tục xác minh, điều tra vụ án.

Rúng động người đàn ông cụt tay đâm một người tử vong trước cổng bệnh viện TAND TP.HCM đã mở ở phiên sơ thẩm và tuyên phạt một người đàn ông ngụ tại Thừa Thiên Huế 17 năm tù về tội “Giết người ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyen-quang-bat-giu-nguoi-phu-nu-am-tu-vong-hang-xom-sau-cuoc-cai-va-564383.html