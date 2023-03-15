Quảng Bình: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi đã không qua khỏi cơn nguy kịch

Xã hội 15/03/2023 10:49

Khi được phát hiện, bé tiên lượng rất xấu. Dù đã nỗ lực chăm sóc và cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Thông tin từ Báo giadinh.suckhoedoisong, BS. Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng Khoa Nhi, BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba cho biết, cháu bé nhập viện vào khoảng 14h ngày 14/3 trong tình trạng nguy kịch. Cháu bị chảy máu phổi, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu...

Dù các y bác sĩ đã nỗ lực để cứu sống cháu bé nhưng đến khoảng 4h sáng 15/3 cháu bé đã không qua khỏi. 

Hiện bệnh viện đang liên hệ với chính quyền địa phương nơi phát hiện cháu bé để có phương án tổ chức tang lễ cho cháu bé. Nhiều tổ chức từ thiện cũng đã liên hệ, đề xuất tổ chức tang lễ cho cháu bé.

Quảng Bình: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi đã không qua khỏi cơn nguy kịch - Ảnh 1

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng Khoa Nhi, cháu bé nhập viện vào khoảng 14h ngày 14/3 trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi bị chảy máu phổi, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu... Ảnh: Người Lao Động

Theo Báo Người Lao Động trước đó, ông Đinh Văn Giáo - Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - xác nhận thông tin người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, nằm thoi thóp bên đường.

Cụ thể, vào buổi sáng, bà Đinh Thị Lê (trú thôn Khai Hóa, xã Thượng Hóa) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực gần nhà, trong tình trạng sức khỏe rất xấu.

Ngay sau đó, bà Lê đã ủ ấm cháu bé và đưa đến Trạm Y tế xã Thượng Hóa sơ cứu.

Cháu bé này nặng 2,3 kg. Do sức khỏe cháu bé yếu, đội ngũ y tế địa phương đã chuyển cháu tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chăm sóc, điều trị.

Quảng Bình: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi đã không qua khỏi cơn nguy kịch - Ảnh 2
Cháu bé cấp cứu ở bệnh viện nhưng không qua khỏi. Ảnh: giadinh.suckhoedoisong

Ông Đinh Văn Giáo cho biết do chưa thể xác định bố mẹ cháu bé nên chính quyền địa phương cử người chăm sóc, nuôi dưỡng tại bệnh viện, đồng thời ra thông báo tìm người thân cho cháu.

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