Tin mới vụ các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai: Triệu tập bất ngờ 2 luật sư từng bào chữa

Luật sư L. và luật sư M. là 2 trong 5 người tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại " Tịnh thất Bồng Lai " (còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ") ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Báo Người Lao Động cho hay, ngày 14-3, Công an tỉnh Long An phát đi giấy triệu tập 2 luật sư Đ.K.L và Đ.Đ.M (thuộc Đoàn Luật sư TP HCM) đến làm việc liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Thời gian làm việc là vào lúc 8 giờ ngày 21-3.

Theo nội dung tin báo của A05 gửi Công an tỉnh Long An, thực hiện công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, A05 phát hiện một số cá nhân, trong đó có luật sư Đ.K.L và luật sư Đ.ĐM, đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Vào ngày 7-3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện trưởng VKSND tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về việc xem xét đường lối xử lý liên quan hoạt động hành nghề và ứng xử của một số luật sư trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng luật sư L. và một số luật sư liên quan đã nhận thức được vấn đề và nghiêm túc xin rút kinh nghiệm về những phát ngôn, clip đã đăng tải trên nền tảng YouTube...

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã làm việc với luật sư L. và một số luật sư khác; đồng thời đề nghị nhóm luật sư này gỡ bỏ ngay các clip đã đăng trên YouTube.

Bị cáo Lê Tùng Vân. Ảnh: VTC News

Thông tin từ VTC News trước đó, ngày 16/12, thông tin từ TAND huyện Đức Hòa (Long An), bà Trần Thị Kim Khánh, Chánh án TAND huyện Đức Hoà ký quyết định thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Quyết định trên nhằm thực thi bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2002 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự với mức án 5 năm tù giam. Trong thời gian điều tra, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại.

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, các bị cáo sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Từ năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Bị cáo Lê Tùng Vân là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ cho những người còn lại viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội. Sau khi làm video, các đối tượng đưa cho Lê Tùng Vân xem, thống nhất, đồng ý mới đăng lên mạng.

Có 5 video và 1 bài viết trên mạng xã hội Facebook và YouTube, cơ quan chức năng phân tích, giám định, đã xác định là hành vi có tổ chức.

Cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đầu năm 2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cuối tháng 6/2022, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng lãnh 4 năm tù; Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo. Đến 21/8, những bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cũng gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An.