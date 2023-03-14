Tin mới vụ các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai: Triệu tập bất ngờ 2 luật sư từng bào chữa

Xã hội 14/03/2023 17:08

Theo thông tin, hai luật sư này đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip những hình ảnh, lời nói, bài viết.

Báo Người Lao Động cho hay, ngày 14-3, Công an tỉnh Long An phát đi giấy triệu tập 2 luật sư Đ.K.L và Đ.Đ.M (thuộc Đoàn Luật sư TP HCM) đến làm việc liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Thời gian làm việc là vào lúc 8 giờ ngày 21-3.

Luật sư L. và luật sư M. là 2 trong 5 người tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ") ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tin mới vụ các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai: Triệu tập bất ngờ 2 luật sư từng bào chữa - Ảnh 1

Ông Lê Tùng Vân tại tòa. Ảnh: Internet

Theo nội dung tin báo của A05 gửi Công an tỉnh Long An, thực hiện công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, A05 phát hiện một số cá nhân, trong đó có luật sư Đ.K.L và luật sư Đ.ĐM, đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Vào ngày 7-3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện trưởng VKSND tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về việc xem xét đường lối xử lý liên quan hoạt động hành nghề và ứng xử của một số luật sư trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng luật sư L. và một số luật sư liên quan đã nhận thức được vấn đề và nghiêm túc xin rút kinh nghiệm về những phát ngôn, clip đã đăng tải trên nền tảng YouTube...

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã làm việc với luật sư L. và một số luật sư khác; đồng thời đề nghị nhóm luật sư này gỡ bỏ ngay các clip đã đăng trên YouTube.

Tin mới vụ các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai: Triệu tập bất ngờ 2 luật sư từng bào chữa - Ảnh 2

Bị cáo Lê Tùng Vân. Ảnh: VTC News

Thông tin từ VTC News trước đó, ngày 16/12, thông tin từ TAND huyện Đức Hòa (Long An), bà Trần Thị Kim Khánh, Chánh án TAND huyện Đức Hoà ký quyết định thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

Quyết định trên nhằm thực thi bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2002 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự với mức án 5 năm tù giam. Trong thời gian điều tra, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại.

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, các bị cáo sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Từ năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Bị cáo Lê Tùng Vân là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ cho những người còn lại viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội. Sau khi làm video, các đối tượng đưa cho Lê Tùng Vân xem, thống nhất, đồng ý mới đăng lên mạng.

Có 5 video và 1 bài viết trên mạng xã hội Facebook và YouTube, cơ quan chức năng phân tích, giám định, đã xác định là hành vi có tổ chức.

Cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đầu năm 2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cuối tháng 6/2022, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng lãnh 4 năm tù; Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo. Đến 21/8, những bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cũng gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An.

Đã tìm ra người đăng clip 4 phụ nữ nhảy phản cảm ở chùa Bổ Đà, danh tính một người gây bất ngờ

Đã tìm ra người đăng clip 4 phụ nữ nhảy phản cảm ở chùa Bổ Đà, danh tính một người gây bất ngờ

Mới đây, cơ quan công an đã điều tra và tìm ra người đăng clip 4 phụ nữ nhảy phản cảm ở chùa Bổ Đà và đã có quyết định xử phạt hành chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Tùng Vân Tịnh thất Bồng Lai vụ Tịnh thất bồng lai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 0 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 21 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 26 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?