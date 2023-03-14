Nghệ An: Rúng động chồng đâm vợ tử vong trong đêm

Xã hội 14/03/2023 14:38

Vụ án mạng xảy ra trong đêm khiến người phụ nữ tử vong dù đã được cấp cứu tại bệnh viện.

Cụ thể, thông tin từ Báo Giao Thông cho biết, chiều 14/3, lãnh đạo xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, chồng cầm dao đâm vợ tử vong.

“Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc”, vị lãnh đạo này nói và cho biết thêm:

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 - 12h đêm ngày hôm qua (13/3) tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc.

Nạn nhân là bà L. (SN 1969), sau khi bị chồng cầm dao đâm được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nghệ An: Rúng động chồng đâm vợ tử vong trong đêm - Ảnh 1

Chồng cầm dao đâm vợ tử vong trong đêm ở Nghệ An (Ảnh minh hoạ)

Người chồng sau đó cũng đã đến đầu thú tại cơ quan công an.

Theo Thanh Niên, trước đó cũng xảy ra một vụ án nghiêm trọng tại tỉnh Tiền Giang. Sáng 27.1, Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho điều tra làm rõ vụ việc chồng dùng dao đâm vợ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 26.1, người dân nghe tiếng la thất thanh của chị P.T.K.T (31 tuổi, ngụ KP3, P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) liền ra xem thì thấy chị T. bị chồng rượt đuổi chạy từ nhà trong hẻm ra đường Nguyễn Quân.

 

Khi ra tới lề đường Nguyễn Quân, chị T. bị chồng là T.M.B (34 tuổi, ngụ H.Phú Tân, An Giang) đuổi kịp và cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Sau khi đâm vợ, B. quay vào đường hẻm, tự tử.

Chị T. bị đâm nhiều nhát, người bê bết máu, được người dân lái ô tô lưu thông đi ngang chở vào Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu. Riêng B. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hàng xóm cho biết, vợ chồng chị T. có 2 con, chị làm nghề làm móng và trang điểm gần nhà. Chiều 30 tết, B. đã đốt xe máy của vợ.

Nghệ An: Rúng động chồng đâm vợ tử vong trong đêm - Ảnh 2

Vụ án nghiêm trọng tại Tiền Giang. Ảnh: Thanh Niên

Nhận được tin báo, Công an P.10 nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp Công an TP.Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ chồng đâm vợ rồi tự tử.

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