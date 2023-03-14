Đã tìm ra người đăng clip 4 phụ nữ nhảy phản cảm ở chùa Bổ Đà, danh tính một người gây bất ngờ

Qua xác minh, chủ tài khoản đăng clip trên là chị Trần Thị G. (SN 1985, trú tại phường Dĩnh Kễ, TP Bắc Giang). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xác định trong clip có 2 cá nhân khác là Hoàng Thị T. (SN 1991, ở Bắc Ninh), tài khoản Facebook là T. Beautyspa và Nguyễn Thị Y. (SN 1985, ở Bắc Giang), tài khoản Facebook là Y.N.

Thông tin từ Báo VTC News, theo ông Lê Hồng Việt, Chánh thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị Trần Thị G. (SN 1985, trú tại phường Dĩnh Kễ, TP Bắc Giang). Chị G. là người đã cung cấp, đăng tải 2 clip trên tài khoản cá nhân Facebook và Tiktok có nội dung thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hiện, chị G. đã gỡ các clip trên trang cá nhân Facebook, Tiktok.

Theo Báo Công lý trước đó, mạng xã hội lan truyền clip quay 4 phụ nữ mặc áo bà ba màu hồng, có hành động nhảy phản cảm tại khu vực vườn tháp, di tích chùa Bổ Đà (ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Clip này được đăng tải trên một trang TikTok cá nhân.

Nội dung clip sau đó gây bão mạng xã hội. Hầu hết cộng đồng mạng cho rằng 4 người phụ nữ nhảy nhót tại khu vực linh thiêng là không phù hợp; chưa kể, những động tác nhảy có phần phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Vườn tháp chùa Bổ Đà là nơi tàng lưu tro cốt xá lỵ nhục thân của 1.214 tăng ni phật tử thiền phái Lâm Tế trong cả nước. Ảnh: Báo Công Lý

Vườn tháp chùa Bổ Đà là nơi tàng lưu tro cốt xá lỵ nhục thân của 1.214 tăng ni phật tử thiền phái Lâm Tế trong cả nước.

Chùa Bổ Đà còn gọi là chùa Quán m núi Bổ Đà hay Bổ Đà Sơn Quán m Sơn Tự, gọi tắt là chùa Bổ hay Tứ Ân Tự. Chùa tọa lạc ở vị trí phong thủy đắc địa, phía bắc núi Phượng Hoàng thuộc dãy núi Bổ Đà.

Chùa Bổ Đà có từ thời nhà Lý và được xây dựng lại dưới triều vua Lê Dụ Tông. Hiện nay, khu di tích chùa Bổ Đà gồm nhiều hạng mục lớn, nhỏ, trong đó có 4 hạng mục chính là: chùa Cao, am Tam Đức, chùa Tứ n và vườn tháp.

Vườn tháp chùa Bổ Đà là một trong những vườn tháp đẹp và lớn nhất nước, gồm 110 ngôi tháp và mộ lớn, nhỏ khác nhau. Trong đó, có 97 ngôi tháp cổ có lịch sử hàng trăm năm, là nơi tàng lưu tro cốt xá lỵ nhục thân của 1.214 tăng ni phật tử thiền phái Lâm Tế trong cả nước.