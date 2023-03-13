Diễn biến mới vụ án bà Nguyễn Phương Hằng: Công an điều tra một YouTuber sau khi nhận thêm bằng chứng tố cáo

Xã hội 13/03/2023 13:32

Mới đây, công an đã điều tra đơn của bà Trương Thị Việt Hà liên quan đến YouTuber Long Ngô thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm bà trong các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.

 

Theo Zing, ngày 13/3, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang điều tra đơn của bà Trương Thị Việt Hà (ngụ quận 3, TP.HCM) tố cáo YouTuber Long Ngô (tức Ngô Thanh Long, ngụ huyện Trảng Bom) về hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà trên mạng xã hội.

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà Trương Thị Việt Hà đã cung cấp thêm một USB chứa những clip mà bà cho rằng YouTuber Long Ngô đã xúc phạm bà trên mạng.

Diễn biến mới vụ án bà Nguyễn Phương Hằng: Công an điều tra một YouTuber sau khi nhận thêm bằng chứng tố cáo - Ảnh 1

Youtuber Long Ngô trong buổi livestream của bà Phương Hằng. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, bà Hà từng nhiều lần gửi đơn tố cáo YouTuber lên Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM, Bộ Công an. Đơn của bà Hà sau đó được chuyển đến Công an huyện Trảng Bom thụ lý.

Cũng theo Báo Pháp Luật TP.HCM, nguyên nhân về việc nộp đơn tố cáo, bà Hà cho biết mình không quen biết, không có mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô. Tuy nhiên, YouTuber Long Ngô rất nhiều lần trong lúc livestream cùng Nguyễn Phương Hằng (đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) đã bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà và gia đình.

Diễn biến mới vụ án bà Nguyễn Phương Hằng: Công an điều tra một YouTuber sau khi nhận thêm bằng chứng tố cáo - Ảnh 2
Bà Hà trước đây là bạn thân của bà Phương Hằng. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo nội dung đơn tố cáo, ông Ngô Thanh Long đã có 10 buổi livestream trực tiếp xúc phạm, bôi nhọ, vu khống bà Hà.

Bà Hà đề nghị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Long nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm của bà cùng gia đình, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 26-11, Sở TT&TT tỉnh Bình Dương đã làm việc với ông Ngô Thanh Long (tức youtuber Long Ngo) vì liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream tại buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam tổ chức hôm 14-11.

Sau thời gian làm việc, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt hình chính ông Long 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức..

Tại buổi làm việc, ông Long đã thừa nhận hành vi sai phạm và chấp nhận quyết định xử phạt hành chính.

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