Khi xác định âm thanh xuất phát tại nhà trọ của chị L., người dân đập cửa, nhưng không có ai trả lời nên thông báo lực lượng chức năng địa phương.

Theo thông tin từ Zing, kể lại vụ việc - bà Lệ và những người hàng xóm không khỏi rúng động. "Con bé la lớn: Tư ơi cứu con, Tư ơi cứu con, kèm theo những tiếng giãy đập rất lớn. Lúc này, tôi hoảng sợ chạy ra gọi cửa những căn nhà xung quanh nhờ giúp đỡ", bà Lệ chia sẻ.

"Con bé la lớn: Tư ơi cứu con, Tư ơi cứu con, kèm theo những tiếng giãy đập rất lớn. Lúc này, tôi hoảng sợ chạy ra gọi cửa những căn nhà xung quanh nhờ giúp đỡ", bà Lệ chia sẻ.

Là người phát hiện đầu tiên, bà Lệ (hàng xóm) cho biết khi đang ngủ, thì nghe tiếng kêu cứu rất lớn của một cô gái. Lúc đầu, bà Lệ nghĩ là cướp ngoài đường, nhưng bản thân là phụ nữ nên không dám ra ngoài. Một lúc sau, bà mở cửa, thì xác định tiếng kêu xuất phát từ nhà kế bên.

Người dân ám ảnh bởi tiếng kêu cứu của cô gái trong đêm. Ảnh: Zing

Còn Toàn (khoảng 20 tuổi, cách nhà trọ khoảng 20 m) cho biết khi nghe bà Lệ gọi, nam thanh niên bật dậy cùng mọi người chạy đến căn nhà trọ trên, nhưng cửa bị khóa. Mọi người gọi cửa, nhưng bên trong không có ai trả lời.

"Lúc đầu, tôi nghe được một tiếng kêu cứu, nhưng sau đó âm thanh tắt lịm, không còn nghe được gì", Toàn kể.

Anh Phú (25 tuổi, anh trai L.) nghe người dân thông báo nhà em gái có chuyện không lành đã chạy xe máy sang kiểm tra. Khi tới nơi, anh Phú phát hiện cửa khóa trong.

Lo cho em gái, người anh quyết định phá cửa. Khi vào được bên trong, anh Phú chết lặng khi thấy trên nền nhà có vũng máu rất lớn, còn trên gác xép là thi thể chị L. và ông M.

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ vào sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 7 (TP.HCM) điều tra nguyên nhân hai người tử vong bất thường trong phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng, người dân trong dãy trọ trên trong hẻm 180 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7) nghe tiếng động lớn kèm tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ.

Nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay lập tức, người dân chạy đến kiểm tra nhưng phòng trọ cửa khóa trái, gõ cửa không ai mở nên gọi trình báo công an phường. Nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào trong.

Công an ghi nhận hai người (một người đàn ông khoảng 46 tuổi và một cô gái khoảng 17 tuổi) chết trong phòng trọ này. Trên cơ thể hai người đều có vết thương. Trong phòng trọ có hai cây kéo dính máu. Cô gái tử vong trên gác lửng, người đàn ông tử vong dưới bếp.

Các lực lượng chức năng và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, người đàn ông tử vong là cha dượng của cô gái. Còn mẹ ruột của cô gái vừa về quê ở An Giang và sáng nay (11-3) đã quay lại TP.HCM để phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Theo người dân xung quanh dãy trọ, nạn nhân làm công nhân ở khu chế xuất gần phòng trọ. Cha dượng và mẹ ruột thuê phòng trọ ở đây sống cùng cô gái.

Thấy hoàn cảnh của bà L. khó khăn, nhiều hàng xóm và người dân xung quanh kêu gọi hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự cho chị L.