Thực hư video thầy giáo tát học sinh dài 3 phút ở Thanh Hóa: Giao bài tập nhưng không làm?

Xã hội 11/03/2023 12:56

Trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh thầy giáo trong lớp học đã có hành động tát vào đầu nhiều học sinh.

Theo Báo Lao Động, đoạn video dài gần 3 phút, Sự việc ngay sau đó được xác định xảy ra tại lớp 10E, Trường liên cấp Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga (TP. Thanh Hóa). Sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Ban giám hiệu Trường liên cấp Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga đã khẩn trương vào cuộc. Qua đó, xác định thầy giáo có hành động trên là thầy L.Đ.H. giáo viên dạy môn Sử, Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga.

Theo tường trình của thầy H., vụ việc trên xảy ra vào sáng 9.3. Nguồn cơn là do trước đó, thấy H. có ra đề cương ôn tập giữa học kỳ II và yêu cầu học sinh làm bài như đã hướng dẫn.

Thực hư video thầy giáo tát học sinh dài 3 phút ở Thanh Hóa: Giao bài tập nhưng không làm? - Ảnh 1
Hình ảnh sự việc. Ảnh: Lao Động

Tuy nhiên, trong giờ ôn tập, có vài học sinh không làm bài tập, không tập trung và ngủ gật… Dù thầy H. có nhiều lần nhắc nhở nhưng một số em vẫn không thực hiện.

“Phần vì đang bị ốm, phần vì lo lắng cho quá trình ôn tập, nên sau khi nhắc nhở một số em không được, bức xúc quá tôi đã dùng tay tát vào đầu 3 em học sinh để nhắc nhở. Việc làm trên của tôi là sai phương pháp, không đẹp và xin chịu mọi hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, qua đây tôi cũng mong các em học sinh hiểu cho phần nào và có ý thức hơn trong học tập” - thầy H. phân trần.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, Bà Lê Thị Bích - hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS và THPT Đông Bắc Ga - cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên L.Đ.H. viết tường trình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, ban giám hiệu tổ chức gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh và học sinh trong lớp để giải quyết vụ việc.

Thực hư video thầy giáo tát học sinh dài 3 phút ở Thanh Hóa: Giao bài tập nhưng không làm? - Ảnh 2

 Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga (TP.Thanh Hóa) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Thầy L.Đ.H. rất có trách nhiệm với học sinh, dạy tốt. Sau khi xảy ra vụ việc, thầy H. đã nhận trách nhiệm về hành động chưa chuẩn mực của mình và có bản tường trình. Trên cơ sở bản tường trình này, nhà trường sẽ có hướng xử lý đối với thầy H." - bà Lê Thị Bích cho biết thêm.

Chiều 10-3, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học - THCS và THPT Đông Bắc Ga, phòng đã, đang phối hợp với ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh, thầy giáo L.Đ.H. giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, của ngành giáo dục.

TP.HCM: Tá hỏa phát hiện cha dượng và con gái tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể

TP.HCM: Tá hỏa phát hiện cha dượng và con gái tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể

Vào sáng nay, công an khám xét hiện trường, điều tra nguyên nhân về cái chết của hai người đầy bất thường trong phòng trọ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa thầy giáo tát học sinh bạo lực học đường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 24 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 46 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 50 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?