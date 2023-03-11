Thực hư video thầy giáo tát học sinh dài 3 phút ở Thanh Hóa: Giao bài tập nhưng không làm?

Trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh thầy giáo trong lớp học đã có hành động tát vào đầu nhiều học sinh.

Theo Báo Lao Động, đoạn video dài gần 3 phút, Sự việc ngay sau đó được xác định xảy ra tại lớp 10E, Trường liên cấp Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga (TP. Thanh Hóa). Sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Ban giám hiệu Trường liên cấp Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga đã khẩn trương vào cuộc. Qua đó, xác định thầy giáo có hành động trên là thầy L.Đ.H. giáo viên dạy môn Sử, Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga. Theo tường trình của thầy H., vụ việc trên xảy ra vào sáng 9.3. Nguồn cơn là do trước đó, thấy H. có ra đề cương ôn tập giữa học kỳ II và yêu cầu học sinh làm bài như đã hướng dẫn.

Hình ảnh sự việc. Ảnh: Lao Động Tuy nhiên, trong giờ ôn tập, có vài học sinh không làm bài tập, không tập trung và ngủ gật… Dù thầy H. có nhiều lần nhắc nhở nhưng một số em vẫn không thực hiện. “Phần vì đang bị ốm, phần vì lo lắng cho quá trình ôn tập, nên sau khi nhắc nhở một số em không được, bức xúc quá tôi đã dùng tay tát vào đầu 3 em học sinh để nhắc nhở. Việc làm trên của tôi là sai phương pháp, không đẹp và xin chịu mọi hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, qua đây tôi cũng mong các em học sinh hiểu cho phần nào và có ý thức hơn trong học tập” - thầy H. phân trần.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, Bà Lê Thị Bích - hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS và THPT Đông Bắc Ga - cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên L.Đ.H. viết tường trình, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, ban giám hiệu tổ chức gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh và học sinh trong lớp để giải quyết vụ việc. Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga (TP.Thanh Hóa) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tuổi Trẻ "Thầy L.Đ.H. rất có trách nhiệm với học sinh, dạy tốt. Sau khi xảy ra vụ việc, thầy H. đã nhận trách nhiệm về hành động chưa chuẩn mực của mình và có bản tường trình. Trên cơ sở bản tường trình này, nhà trường sẽ có hướng xử lý đối với thầy H." - bà Lê Thị Bích cho biết thêm. Chiều 10-3, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học - THCS và THPT Đông Bắc Ga, phòng đã, đang phối hợp với ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh, thầy giáo L.Đ.H. giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, của ngành giáo dục.

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