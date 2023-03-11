Vào sáng nay, công an khám xét hiện trường, điều tra nguyên nhân về cái chết của hai người đầy bất thường trong phòng trọ.

Theo Báo Tuổi Trẻ, khoảng 3h sáng, người dân trong dãy trọ trên trong hẻm 180 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (quận 7) nghe tiếng động lớn kèm tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ.

Ngay lập tức, người dân chạy đến kiểm tra nhưng phòng trọ cửa khóa trái, gõ cửa không ai mở nên gọi trình báo công an phường. Nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào trong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo Báo Pháp luật TP.HCM, khi lực lượng chức năng phá cửa, vào trong phòng trọ thì phát hiện một người đàn ông và một cô gái nằm bất động ở hai vị trí khác nhau, trên người có nhiều vết thương. Cô gái tử vong trên gác lửng, người đàn ông tử vong dưới bếp.

Qua xác minh nhanh, người đàn ông 46 tuổi là cha dượng của cô gái 17 tuổi, trên cơ thể cả hai người đều có vết thương nghi do vật nhọn gây ra.

Ngoài ra, trong phòng trọ cũng có hai cây kéo dính máu, tường nhà cũng nhiều vết máu.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ của cô gái đã về quê.

Hiện các lực lượng chức năng và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân xung quanh dãy trọ, nạn nhân làm công nhân ở khu chế xuất gần phòng trọ. Cha dượng và mẹ ruột thuê phòng trọ ở đây sống cùng cô gái.

Luật hôn nhân: Đã kết hôn nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người khác bị phạt tù nặng Việc những người đã có gia đình nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người khác hay người chưa có vợ/chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình vi phạm luật hình sự nghiêm trọng.

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