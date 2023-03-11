Luật hôn nhân: Đã kết hôn nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người khác bị phạt tù nặng

Xã hội 11/03/2023 11:20

Việc những người đã có gia đình nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người khác hay người chưa có vợ/chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đã có gia đình vi phạm luật hình sự nghiêm trọng.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, rất nhiều sự việc đau lòng, những vụ án thương tâm khi phát hiện vợ/chồng không chung thủy đã xảy ra. Trước đó, tại Quảng Ninh, nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác trong thời gian ly thân, một người đàn ông đã tìm đến nhà chị H. đang thuê trọ rồi ra tay sát hại vợ.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, năm 2008, Tám kết hôn với chị P.T.H (SN 1975, ở phường Hà Phong, TP Hạ Long). Quá trình sinh sống, Phạm Văn Tám và chị H. nảy sinh mâu thuẫn và sống ly thân.

Mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng chị H. không đồng ý. Tám cho rằng nguyên nhân là do chị H. có quan hệ tình cảm với anh P.T.L.

Luật hôn nhân: Đã kết hôn nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người khác bị phạt tù nặng - Ảnh 1
Những vụ án thương tâm từ việc nghi ngờ vợ/chồng ngoại tình. Ảnh: Internet

Sáng 13/10, Tám đến nhà chị H. thuê. Tại đây hai bên xảy ra xô xát, Tám dùng chày đập vào đầu chị P.T.H khiến chị thiệt mạng. Sau đó, Tám dùng súng ngắn bắn anh P.T.L bị thương.

Theo thông tin từ Báo Công Thương, một vụ việc thảm thương khác xảy ra tại Đồng Nai. , chồng đã chặt lìa tay vợ, xác nhận của Công an huyện Long Thành, bước đầu nghi phạm Bình khai nguyên nhân chém vợ là do nghi ngờ chị T. ngoại tình.

Theo công an huyện, hôm 12/9, hai vợ chồng đi du lịch Vũng Tàu thì phát hiện ra vợ ngoại tình, có nhiều tin nhắn mùi mẫn với người đàn ông khác. Khi Bình hỏi thì chị T. bảo "về nhà rồi nói chuyện". Về tới nhà, Bình đem chuyện này ra nói và sau đó xảy ra vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, các luật sư cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thấy vụ việc này rất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm.

Luật hôn nhân: Đã kết hôn nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người khác bị phạt tù nặng - Ảnh 2
Vụ việc chồng chém tay vợ ở Đồng Nai gây rúng động. Ảnh: Công Thương

Thông tin từ Báo Tiền Phong cũng cho biết, công an huyện Châu Đức đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng tình nghi giết vợ do ghen tuông.

Đối tượng bị bắt giữ điều tra là Cao Xuân Liễu (sinh năm 1997, quê Quảng Bình), được cho là đã có hành vi ra tay sát hại dã man người vợ vì ghen tuông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 12.1.2023, tại thôn Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nghi ngờ vợ ngoại tình, nên đối tượng Cao Xuân Liễu đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào bụng và ngực vợ là chị V.T.N.K, (sinh năm 2002, ngụ xã Kim Long, huyện Châu Đức).

Hành vi của Liễu khiến chị K bị thương nặng, dù được gia đình nhanh chóng đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu đức để cấp cứu nhưng chị K đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra sự việc, Liễu định bỏ trốn thì bị Công an xã Kim Long và Công an huyện Châu Đức phối hợp bắt giữ. Qua điều tra sơ bộ, đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Luật hôn nhân: Đã kết hôn nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với người khác bị phạt tù nặng - Ảnh 3
Vi phạm chế độ một vợ, một chồng được quy định theo luật hình sự. Ảnh: Internet

Theo VTC News, hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng sẽ bị xử lý theo Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015 được xử phạt nghiêm, với mức cao nhất là 3 năm tù. Cụ thể, điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015, “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng” được quy định như sau:

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn.

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát.

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

 

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