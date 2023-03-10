Hà Tĩnh: Giật mình đi làm lại căn cước công dân, cụ bà 91 tuổi có tên trong danh sách ‘đã mất’

Theo ông Tịnh, cụ Hoàng Thị Thử (91 tuổi, quê xã Cẩm Phúc, nay là xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) lấy chồng về xã Cẩm Hưng gần 70 năm trước. Ông bà có 6 người con, con đầu năm nay đã 66 tuổi, con út 47 tuổi. Hộ khẩu và chứng minh dân nhân mang tên cụ Thử được cấp lại vào năm 2018.

Thông tin này được chia sẻ trên Báo VietNamNet, cụ Hoàng Thị Thử (SN 1932, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ) đi làm lại căn cước công dân ( CCCD ) thì phát hiện dữ liệu trên hệ thống tra cứu báo mình đã mất.

“Khi họ mở máy ra để làm thì phát hiện 2 thông tin sai, giới tính là nam và hiện trạng đã chết nên không thể làm các thủ tục tiếp theo. Về nhờ công an xã kiểm tra lại, họ cho xem trực tiếp trên máy tính cũng có cùng hiện trạng đó”, ông Tịnh cho biết.

Tháng 3/2021, cụ Thử cùng chồng và con trai đi làm CCCD tại điểm trường THPT Cẩm Xuyên. Tại đây, việc chụp ảnh, lấy vân tay và cập nhật thông tin dữ liệu vẫn diễn ra bình thường, không có gì trục trặc. Tuy nhiên, sau đó chỉ chồng và con trai được phát CCCD, còn cụ không có.Gần đây, do tuổi già sức yếu, đi lại khó khăn, cần có CCCD để uỷ quyền cho con cái nhận tiền bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, vì thế, ngày 3/3, cụ Thử được ông Tịnh chở đến Công an huyện Cẩm Xuyên để làm lại CCCD.

Cụ bà Hoàng Thị Thử (cùng chồng) phản ánh về việc phát hiện mình đã mất và bị chuyển giới khi đi làm lại CCCD. Ảnh: VietNamNet

“Sau đó, tôi sang nhờ cán bộ tư pháp xã kiểm tra xem có hồ sơ khai tử mẹ mình không thì họ trả lời là chưa khai tử, hiện hàng tháng vẫn đang chi trả tiền bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi đầy đủ”, ông Tịnh thông tin thêm. Cũng theo ông Tịnh, sau đó Công an xã Cẩm Hưng hướng dẫn đến xã Nam Phúc Thăng xin giấy khai sinh để làm hồ sơ chuyển ra Hà Nội khôi phục thông tin cho mẹ.

Đến Nam Phúc Thăng, tư pháp xã yêu cầu về xã Cẩm Hưng xin trích lục mã định danh cá nhân để có cơ sở biết được bố mẹ bà là ai mới cấp được. Quay về Công an xã Cẩm Hưng thì được trả lời là hiện trạng đã chết nên không trích xuất mã định danh cá nhân.

Đại uý Lê Trường Giang, Phó trưởng Công an xã Cẩm Hưng xác nhận, cụ Thử vừa bị sai giới tính vừa sai dữ liệu trạng thái là đã chết.

Lý giải về việc cụ Thử đang sống mà trong hồ sơ lưu trữ thể hiện đã chết, đại uý Giang cho biết, thôn Hưng Nam được nhập lại từ 1/2 xóm 15 và toàn bộ xóm 16 nên khi làm sạch dữ liệu, có thể anh em xoá nhầm, hoặc có khả năng ở xóm đó có 2 bà, qua xác minh là đã mất nên có trạng thái như vậy.

Công an H.Cẩm Xuyên hỗ trợ các cụ già làm thủ tục cấp thẻ CCCD. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi làm đề xuất ra Bộ Công an để khôi phục trạng thái thì phát hiện cụ bị sai cả giới tính.

Theo đại uý Giang, quá trình phát phiếu thu thập thông tin dân cư vào năm 2017, ở mục giới tính có người ghi vào có người không, dẫn đến việc dữ liệu có sai sót.

“Nếu nhập sai giới tính thì CCCD sẽ bị nhảy số. Theo quy định 3 số đầu (042) là mã tỉnh Hà Tĩnh, số thứ 4 là giới tính (những người sinh từ năm 1900 đến hết năm 1999 thì nam là 0, nữ là 1 - PV). Khi nhập giới tính của cụ Thử là nam thì nó sẽ nhảy ra số 0. Muốn sửa được số này thì phải làm hồ sơ gửi ra huyện, huyện tổng hợp gửi ra tỉnh rồi tỉnh chuyển dữ liệu ra C06 mới xoá được số này và cấp lại cho cụ số khác”, đại uý Giang nói.

Theo Báo Thanh Niên, các cán bộ của Công an H.Cẩm Xuyên đã hướng dẫn cho người thân của cụ Thử quay về xã nơi đang cư trú xin một số giấy xác nhận để hỗ trợ sửa các thông tin cập nhật bị sai trong hồ sơ gốc.

"Hiện nay, anh em cũng đã hướng dẫn và đã hỗ trợ cho cụ bà sửa lại các thông tin bị sai. Việc này chúng tôi phải gửi thông tin ra Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an để nhờ sửa lại dữ liệu nên hơi mất thời gian một tý. Khi thông tin được sửa thì sẽ tiến hành cấp thẻ CCCD cho cụ bà", thượng tá Tố nói.