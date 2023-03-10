Phú Thọ: Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ mới sinh con rơi từ tầng 7 trong bệnh viện, nghi do trầm cảm

Xã hội 10/03/2023 19:20

Lực lượng chức năng xác nhận một người phụ nữ đã rơi từ tầng 7 trong khuôn viên bệnh viện xuống đất tử vong.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, lãnh đạo của Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ xác nhận, tại đơn vị vừa xảy ra trường hợp người phụ nữ tử vong do rơi từ tầng 7 tòa nhà xuống đất.

Theo đó, vào khoảng 13h chiều cùng ngày, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể người phụ nữ ở tòa nhà chính của bệnh viện.

Nạn nhân là chị N.T.M.P (SN 1989, trú tại phường Vân Cơ, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Phú Thọ: Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ mới sinh con rơi từ tầng 7 trong bệnh viện, nghi do trầm cảm - Ảnh 1

Hiện trường phát hiện người phụ nữ nhảy từ tầng 7 xuống đất tử vong. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

"Người phụ nữ này mới sinh con được khoảng 2 tháng, nhưng không phải sinh tại Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ. Cách đây vài ngày, nạn nhân có đến đây khám, đến hôm nay xảy ra sự việc bất ngờ này", vị lãnh đạo này chia sẻ.

Cũng theo Báo Lao Động, Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Theo một số nguồn thông tin từ bệnh viện, nạn nhân nghi mắc chứng trầm cảm sau sinh, khi đã ngồi rất lâu trước khi để lại áo, điện thoại di động và nhảy từ tầng 7 xuống.

Liên quan đến mẹ bị trầm cảm, thông tin từ VnExpress những ngày gần đây, một bà mẹ ở Nam Định cũng đã dìm 2 con xuống nước tử vong.

Phú Thọ: Bàng hoàng phát hiện người phụ nữ mới sinh con rơi từ tầng 7 trong bệnh viện, nghi do trầm cảm - Ảnh 2
Vụ việc ở Nam Định. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, ngày 9/3, lãnh đạo xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, cho biết, sáng 8/3, Loan chở hai con gái 2 tuổi và 5 tuổi bằng xe máy từ nhà ở xã Trực Thái sang khu vực bờ sông xã Nghĩa Sơn. Khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện Loan có hành động bất thường với hai con ở sông Ninh Cơ nên hô hoán, đến ứng cứu.

"Chị này nói với người xung quanh về việc đã dìm chết hai con", cán bộ xã cho hay. Hai bé gái sau đó được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu song đã tử vong từ trước.

Loan từng làm giáo viên tiểu học ở xã Trực Cường. Do trầm cảm nên nghỉ việc năm ngoái.

TP.HCM: Rúng động thực khách đâm chết đầu bếp sau mâu thuẫn tại quán nhậu

TP.HCM: Rúng động thực khách đâm chết đầu bếp sau mâu thuẫn tại quán nhậu

Xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và ẩu đả, đầu bếp quán nhậu đã bị một khách hàng đâm chết tại quán.

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội mẹ rơi tầng 7 trầm cảm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 23 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 45 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 49 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?