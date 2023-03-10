Lực lượng chức năng xác nhận một người phụ nữ đã rơi từ tầng 7 trong khuôn viên bệnh viện xuống đất tử vong.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, lãnh đạo của Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ xác nhận, tại đơn vị vừa xảy ra trường hợp người phụ nữ tử vong do rơi từ tầng 7 tòa nhà xuống đất.

Theo đó, vào khoảng 13h chiều cùng ngày, người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể người phụ nữ ở tòa nhà chính của bệnh viện.

Nạn nhân là chị N.T.M.P (SN 1989, trú tại phường Vân Cơ, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Hiện trường phát hiện người phụ nữ nhảy từ tầng 7 xuống đất tử vong. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

"Người phụ nữ này mới sinh con được khoảng 2 tháng, nhưng không phải sinh tại Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ. Cách đây vài ngày, nạn nhân có đến đây khám, đến hôm nay xảy ra sự việc bất ngờ này", vị lãnh đạo này chia sẻ.

Cũng theo Báo Lao Động, Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Theo một số nguồn thông tin từ bệnh viện, nạn nhân nghi mắc chứng trầm cảm sau sinh, khi đã ngồi rất lâu trước khi để lại áo, điện thoại di động và nhảy từ tầng 7 xuống.

Liên quan đến mẹ bị trầm cảm, thông tin từ VnExpress những ngày gần đây, một bà mẹ ở Nam Định cũng đã dìm 2 con xuống nước tử vong.

Vụ việc ở Nam Định. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, ngày 9/3, lãnh đạo xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, cho biết, sáng 8/3, Loan chở hai con gái 2 tuổi và 5 tuổi bằng xe máy từ nhà ở xã Trực Thái sang khu vực bờ sông xã Nghĩa Sơn. Khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện Loan có hành động bất thường với hai con ở sông Ninh Cơ nên hô hoán, đến ứng cứu.

"Chị này nói với người xung quanh về việc đã dìm chết hai con", cán bộ xã cho hay. Hai bé gái sau đó được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu song đã tử vong từ trước.

Loan từng làm giáo viên tiểu học ở xã Trực Cường. Do trầm cảm nên nghỉ việc năm ngoái.

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