TP.HCM: Rúng động thực khách đâm chết đầu bếp sau mâu thuẫn tại quán nhậu

Xã hội 10/03/2023 16:38

Xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và ẩu đả, đầu bếp quán nhậu đã bị một khách hàng đâm chết tại quán.

Thông tin từ Báo Công an nhân dân cho hay, ngày 10/3, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ nghi can gây ra cái chết của ông L.M.B (SN 1976, quê Quảng Nam), đầu bếp của một quán nhậu trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường 13, quận Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày một nhóm khách đến quán kể trên nhậu thì nảy sinh mâu thuẫn với ông B, đầu bếp của quán, dẫn đến ẩu đả. Người khách đã dùng hung khí đâm ông B gục trong quán rồi đến Công an đầu thú.

Công an quận Tân Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nghi can gây án làm rõ, xử lý.

TP.HCM: Rúng động thực khách đâm chết đầu bếp sau mâu thuẫn tại quán nhậu - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CAND

Theo Zing, trước đây, từng có sự việc mâu thuẫn dẫn đến đâm chết người ở quán nhậu. Cụ thể, nhân viên quán nhậu Lương Sơn ở thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, phát hiện đầu bếp Dương Văn Nhựt tử vong. Tại hiện trường, chị Lê Thị Mai và chồng cũ là Trần Văn Họp cũng bị thương nặng.

Qua điều tra, công an xác định Họp là người dùng dao chém chị Mai bị thương và khiến anh Nhựt tử vong.

TP.HCM: Rúng động thực khách đâm chết đầu bếp sau mâu thuẫn tại quán nhậu - Ảnh 2
Vụ án gây rúng động. Ảnh: Zing

 

Theo cảnh sát, Họp và chị Mai ly dị từ tháng 8/2020 nhưng vẫn chung sống với nhau. Án mạng xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. 

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Họp (30 tuổi, ở huyện Hiệp Đức) về tội Giết người.

"Cảnh sát chưa thực hiện lệnh bắt giam vì bị can đang điều trị vết thương tại bệnh viện. Chúng tôi quản lý 24/24, có cảnh sát điều tra phối hợp với cảnh sát hỗ trợ tư pháp đề phòng Họp tự sát hoặc bỏ trốn", đại tá Lai nói.

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Từ khóa:   mâu thuẫn tin xã hội án mạng

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