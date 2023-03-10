Sơn La: Tá hỏa bé 2 tuổi tưởng nhầm kẹo là thuốc diệt chuột nên ăn dẫn đến ngộ độc nặng

Tin y tế 10/03/2023 15:55

Vì hình dáng của viên thuốc chuột khá giống kẹo, bệnh nhi đã cầm lên ăn dẫn đến nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, theo người nhà bệnh nhi, trong lúc chơi tại nhà, bệnh nhi nhìn thấy thuốc diệt chuột hình dáng giống viên kẹo màu xanh nước biển, hạt ngũ cốc, nên đã cầm lên ăn. Một lúc sau, bệnh nhi xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên.

Được biết, bệnh nhi ở nhà cùng anh trai 16 tuổi, bố mẹ đi làm ăn xa tại Bình Dương.

Theo bác sĩ Lường Hoàng Trường, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, sau một ngày điều trị bằng cách rửa dạ dày, bù dịch, bệnh nhi sức khỏe cơ bản đã ổn định, không thấy các dấu hiệu xuất huyết niêm mạc do rối loạn đông máu, suy thận.

Sơn La: Tá hỏa bé 2 tuổi tưởng nhầm kẹo là thuốc diệt chuột nên ăn dẫn đến ngộ độc nặng - Ảnh 1

Trường hợp bệnh nhi ngộ độc thuốc diệt chuột tại Bệnh viện đa khoa Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: CAND

Bác sĩ cũng cảnh báo khi phát hiện có người uống hóa chất diệt chuột, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 6 giờ đầu.

Theo thông tin từ Báo VnExpress trước đó, tại Quảng Ninh bé gái 6 tuổi ăn nhầm bim bim tẩm thuốc chuột dẫn đến bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 1/3, bác sĩ Nguyễn Thị Như Trang, Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết trẻ may mắn nhập viện sớm, lượng bim bim ăn chưa nhiều, được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Sơn La: Tá hỏa bé 2 tuổi tưởng nhầm kẹo là thuốc diệt chuột nên ăn dẫn đến ngộ độc nặng - Ảnh 2
Bé gái đã được điều trị. Ảnh: Thanh Niên

Bác sĩ khuyến cáo trẻ ăn phải liều lượng lớn thuốc diệt chuột có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như co giật, rối loạn nhịp tim, suy thận, rối loạn đông máu (xuất huyết não, xuất huyết phổi, xuất huyết tiêu hóa), thậm chí tử vong.

Thuốc diệt chuột thường có màu sắc bắt mắt khiến trẻ nhỏ tưởng kẹo hoặc tò mò nhặt ăn. Do đó người nhà cần thận trọng, cất giữ thuốc diệt chuột đúng nơi và tránh xa tầm tay trẻ. Hóa chất diệt chuột phải cất ở nơi cách biệt hẳn so với chỗ ở hay ăn uống. Không dùng các dụng cụ chứa đựng thức ăn, đồ uống để chứa đựng hóa chất, không để thực phẩm và hóa chất gần nhau tránh sử dụng nhầm.

Trẻ lỡ ăn, uống nhầm thuốc diệt chuột, cần đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.

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